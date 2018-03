Fußball-Bezirksliga Trainingsplatz füllt sich

Wiesensteig/Mühlhausen/Kuchen / Von Thomas Friedrich

Allmählich fühlt sich der neue Trainer angekommen. Ömer Telci hat nach seinem Einstieg beim TSV Obere Fils im Januar seinen Schützlingen erstmal klarzumachen versucht, dass ein wenig Training nicht schadet, wollen sie kommende Saison immer noch Bezirksliga spielen. Langsam hat sich diese Einsicht bei allen Spielern des Tabellenletzten verbreitet, mittlerweile tummeln sich stets mehr als 20 Spieler auf dem Trainingsplatz.

Trotz Fitnessdefiziten hat sich die Mannschaft in ihren beiden Spielen nach der Winterpause trotz Niederlagen „überraschend gut verkauft“, lobt Telci. Jetzt sollen außer Komplimenten auch noch Punkte her. Am Sonntag beim FC Donzdorf würde der Trainer gerne damit beginnen, bevor es anschließend gegen sämtliche Mitkonkurrenten geht. Das Hinspiel hat der TSV noch unter Regie von Vorgänger Klaus Fischer 1:0 gewonnen, „warum soll uns das nicht nochmal gelingen?“, fragt Telci.

Vielleicht weil die Lautertäler besser im Rhythmus sind. Gestern Abend bestritten sie ein Nachholspiel gegen den FC Eislingen. Für fitte Teams sieht Telci das als Vorteil, weil sie Matchpraxis haben und die Zusatzbelastung verkraften. Er ist froh, dass seine Schützlinge gestern nicht ran mussten. Morgen hat er bis auf Sandro Hensel (Außenbandriss) sämtliche Spieler zur Verfügung – mit einer Einschränkung: „Der eine ist mehr fit, der andere weniger.“

Fehlstart wirkt noch nach

Die personellen Sorgen sind beim FTSV Kuchen ein wenig größer. Mit Edgar Krist (krank) und Sezer Güler (Rückenprobleme) drohen zwei Stützen auszufallen. „Offensiv sind wir dünn besetzt“, sagt Trainer Martin Braunmiller und ist froh, wenigstens mit Urlaubsrückkehrer Alexander Ignatiev planen zu können.

Am Sonntag um 15 Uhr kommt mit dem punktgleichen TSV Neckartailfingen wieder ein Mitkonkurrent ins Ankenstadion. Der Tabellenplatz des Gegners interessiert den FTSV-Coach mittlerweile nur noch am Rande. Der Aufsteiger hat in bislang 18 Bezirksliga-Spielen eine Erkenntnis gewonnen: „Wir können fast jeden Gegner schlagen und gegen fast jeden verlieren“, sagt Braunmiller.

In solchen „50:50-Spielen“ komme es auf Kleinigkeiten an, sagt Braunmiller. Vor allem auf die Effizienz vor dem Tor. Mit einem Sieg könnte der FTSV einen großen Schritt Richtung Mittelfeld machen, der Trainer rechnet eher mit einem langen Abstiegskampf. Sein Team leidet immer noch unter dem verpatzten Saisonstart mit nur einem Punkt aus sechs Spielen. Deswegen ist für Braunmiller klar, „dass wir an Ostern noch nicht gerettet sein können“. Mit einer Nichabstiegsparty an Pfingsten könnte er sich schon anfreunden.