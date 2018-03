Fußball Torlawine auf Kunstrasen

Göppingen / Markus Munz

Nach torloser erster legte der Göppinger Sportverein eine furiose zweite Hälfte auf heimischem Platz hin.

In einer interessanten Oberliga-Begegnung, in der beide Mannschaften von Beginn an den Weg nach vorne suchten, hatte die Coveli-Elf schon im ersten Durchgang die beste Gelegenheit in Form eines Lattenknallers von Patrick Schwarz in der 20. Minute.

Nach dem Seitenwechsel erwischte der Sportverein einen perfekten Start. Der aufgerückte Marc Mägerle drückte in der 52. Minute eine Dicklhuber-Ecke per Kopf ins Tor. Die Gäste reklamierten vergeblich ein Handspiel, Schiedsrichter Manuel Dürr erkannte den Treffer nach Rücksprache mit seinem Assistenten an. „Ich war zuerst mit dem Kopf dran. Falls der Ball danach die Hand berührt hat, war das unabsichtlich. Es war auf jeden Fall kein irreguläres Tor“, bekräftigte Mägerle, „danach haben wir ein überragendes Pressing und die Angriffe auch konsequent zu Ende gespielt. So kamen wir in eine richtige Euphorie rein. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“ Immer wieder setzten die Göppinger Offensivkräfte den SV Oberachern schon weit in dessen Hälfte unter Druck, eroberten viele Bälle und nutzten die Umschaltmomente schulbuchmäßig zu Toren.

Ein Sonderlob verteilte Trainer Gianni Coveli nach dem Schlusspfiff an seinen Mittelstürmer: „Es war stark, wie heute vor allem Domenico Botta gegen den Ball gearbeitet hat.“ Für die Tore konnten an diesem Tag andere Akteure sorgen. Schwarz fing in der 72. Minute einen Abschlag von Torhüter Logan Kleffer per Kopf ab, Shaibou Oubeyapwa nahm den Ball auf, startete Richtung Tor durch und versenkte aus 16 Metern zum 2:0. „Wir hatten heute richtig gute Ballgewinne und dann die Entschlossenheit im Abschluss“, erklärte Coveli. Michael Renner legte per Doppelpack die Tore drei und vier nach.

„Das ist ein gutes Gefühl, es ist einfach schön, nach so langer Zeit wieder in der Mannschaft zu sein“, freute sich Renner, der wegen einer Verletzung die komplette Vorrunde verpasst hatte, über das Ergebnis und seine ersten Saisontore. „Die erste Halbzeit war schwer, da hat Oberachern teilweise mehr vom Spiel gehabt, aber wir haben gut dagegengehalten“, befand der 25-Jährige. Die Vorgaben seien in Durchgang zwei perfekt umgesetzt worden: „Wir wollten aggressiv gegen den Mann und dann schnell nach vorne spielen.“

Das 3:0 legte ihm Botta in den Lauf, vor dem 4:0 eroberte Oubeyapwa das Spielgerät an der Eckfahne. Danach wurden beide Torschützen mit viel Applaus verabschiedet. Bei Oberachern sah Felix Armbruster nach hartem Einsteigen gegen Pavlos Osipidis kurz vor Schluss noch die Rote Karte.

Sportverein Göppingen: Rombach – Kotiukov, Stierle, Mägerle, Osipidis, Ubabuike (60. Kadrija), Dicklhuber, Schwarz, Oubeyapwa (80. Özcan), Renner (80. Staiger), Botta.

SV Oberachern: Kleffer – Keller, Fritz, Schwenk, Noe, Durmus (46. Daouri), Armbruster, Decherf (73. Koch), Giardini (65. Filkovic), Huber, Herrmann (88. Gülsoy).

SR: Manuel Dürr (Rohrdorf).

Tore: 1:0 Mägerle (52.), 2:0 Oubeyapwa (72.), 3:0, 4:0 Renner (75. und 80.).

Rote Karte: Armbruster (88., grobes Foul).

Zuschauer: 250.