Kreisliga A 3 Topduo muss viel Widerstand brechen

Kreis Göppingen / swp

Zell – Eschenbach 4:2

(pw). Nach acht Minuten brachte Simon Schick die Gäste in Führung, doch der TSG schlug eiskalt zurück. Metin Demirci glich mit einem Freistoß aus 25 Metern aus und ließ zehn Minuten später das 2:1 durch einen Foulelfmeter folgen. Wäre die Halbzeitpause dazwischen nicht gewesen, hätte Demirci mit dem 3:1 (53.) per Volleyschuss einen lupenreinen Hattrick hingelegt. Felix Steiger verkürzte für Eschenbach (69.), aber im Gegenzug stellte Julian Speer den alten Abstand wieder her. In der Nachspielzeit leistete sich Zell noch den Luxus, einen weiteren Foulelfmeter über das Tor zu schießen.

Wäschenb. – Geislingen II 1:1

(ch). Wäschenbeuren startete etwas besser, doch die Gäste gingen in Führung. Philipp Grüner traf mit einem Sonntagsschuss plus Windunterstützung aus 40 Metern zum 0:1 (13.). Danach teilten sich die beiden Mannschaften die Spielanteile, Hochkarätiges brachten sie nicht zustande. Mitte der zweiten Hälfte schoss der eingewechselte Manuel Maier den leistungsgerechten Ausgleich für Wäschenbeuren.

Deggingen – TSG Salach 1:2

(rh). Deggingen begann stark und ging bereits in der 10. Minute in Führung, als Johannes Maier eine Ecke von Jan Grill zum 1:0 ins Tor beförderte. Die Gastgeber blieben am Drücker, verpassten es aber trotz guter Möglichkeiten, vor der Pause ein zweites Tor nachzulegen. Nach Wiederbeginn legte Salach einen Blitzstart hin und glich direkt nach Wiederanpfiff durch Marius Nigl aus. Nur zehn Minuten später brachte Steffen Moro die Gäste in Front. Danach ließen beide Mannschaften einige gute Chancen aus.

Albersh. – SF Jebenhausen 0:2

(js). Nach ausgeglichenem erstem Durchgang gingen die Sportfreunde in der 47. Minute durch Timo Khalil in Führung. Der TSGV drängte auf den Ausgleich, war aber an diesem Tag zu harmlos. In der 65. Minute sah Khalil die Rote Karte und der TSGV warf alles nach vorne. Statt den Ausgleich zu schießen, kassierten die Gastgeber in Überzahl das zweite Gegentor. Im Anschluss an einen Freistoß machte Lekic für die Sportfreunde alles klar.

Rechbergh. – TKSV Geisl. 3:1

Der Absteiger wehrte sich nach Kräften und setzte dem Tabellenführer zu. Zwar brachte Torjäger Manuel Tamas den FC schon nach zwei Minuten in Führung, die Gäste hielten aber lange dagegen und glichen durch Tamer Tok (51.) sogar aus. Zehn Minuten später schoss Nico Kuttler Rechberghausen erneut in Front, Tamas machte mit seinem zweiten Treffer (74.) den Deckel drauf.