Kreis Göppingen Torreicher Spieltag in der Bezirksliga

Kreis Göppingen / swp

Dank Doppelpacker und Vorbereiter Matariz Darboe besiegt der SC Geislingen den FC Eislingen 3:2.

Deutlich mehr Mühe als erwartet hatte der Spitzenreiter Geislingen, der ebenso wie der neue Zweite FC Donzdorf von Patzern der Konkurrenz profitiert.

Geislingen – FC Eislingen 3:2

(höh). Mit Mühe und Not schleppte sich der Tabellenführer im Derby vor 250 Zuschauern ins Ziel. Dabei hatte der SC furios begonnen und schon nach zwölf Sekunden die erste Ecke, die er beinahe zum Führungstreffer genutzt hätte. Eislingens Keeper Sven Ullrich, der alleine sein Team im Spiel hielt, reagierte bei einem Schuss von Lennart Ruther prächtig. Der Nachschuss von Nico Orlando landete am Aluminium. In der 22. Minute trudelte der Ball das erste Mal über die Linie. Nach einer Flanke des starken Yasin Ceküc traf Matariz Darboe im zweiten Versuch zum 1:0. Zehn Minuten später legte Darboe eine Maßflanke von Mario Feldmeier per Kopf auf Uwe Grupp ab, der das Leder über die Linie bugsierte (32.). Eine Minute später gelang Yunus Yilmaz der völlig überraschende Anschlusstreffer, den Darboe mit dem 3:1 konterte (45.). In der zweiten Hälfte waren die Geislinger nicht wiederzuerkennen. Nachdem Yilmaz einen erneuten Geislinger Lapsus nutzte (53.), war Eislingen ebenbürtig. Der SC brachte kaum noch vernünftige Pässe zustande. Doch auch die Eislinger waren in der Offensive zu harmlos. Immerhin trafen sie als erstes Team seit dem 3. September doppelt gegen die beste Abwehr der Liga.

Deizisau – FV Faurndau 2:0

(ms). Auf dem kleinen Kunstrasenplatz überspielten beide Teams mit langen Bällen das Mittelfeld. Nach 22 Minuten flog der Ball Helmer vor die Füße, der sofort abzog, aber nur Aluminium traf. Nach einer Ecke verfehlten die Gastgeber nur ganz knapp das Ziel. Beide Teams taten sich schwer, den Ball flach zu halten und lieferten sich daher viele heiße Luftduelle. Nach Wiederbeginn hämmerte Leu einen Frei­stoß aus 25 Metern an die Latte, zwei Minuten später drosch Hamann den Ball aus kurzer Distanz weit übers Tor. Leu legte eine Ecke ab auf Kurtcu, dessen Hereingabe fand am langen Pfosten Urban, der nur knapp verfehlte. Es entwickelte sich ein sehr physisches Spiel, in dem Deizisau nach 67 Minuten in Führung ging. Ein Freistoß aus dem Halbfeld segelte an Freund und Feind vorbei ins Tor. Klein hatte nach starkem Solo den Ausgleich auf dem Fuß, der TSV-Keeper parierte mit einem tollen Reflex. Danach brachte der FVF im Strafraum nichts mehr zustande und kassierte in der 82. Minute nach einer Ecke das zweite Gegentor.

Donzdorf – TSV Berkheim 2:0

(rh). Donzdorf dominierte die erste Hälfte, kam aber nur zu wenigen Torchancen. Nach 22 Minuten scheiterte Marc-Simon Szenk mit einem Schuss ins kurze Eck an Keeper Florian Ziegele. Vier Minuten später fingen die Lautertäler einen Gästefreistoß ab, M. Szenk schickte Timo Leicht, der Ziegele mit einem Heber aus 25 Metern überwand. Kurz danach bediente erneut Szenk Leicht im Zentrum, dessen Schuss flog knapp vorbei (28.). Die Gäste jubelten in der 33. Minute nach einem Treffer von Benjamin Kober, den der Schiedsrichter wegen Abseitsstellung annullierte. Nach der Halbzeit hatten die Berkheimer ihre stärkste Phase, Dominik Alber schoss knapp vorbei (50.). Auf der Gegenseite spielte Matthias Riegert Josip Skrobic frei, doch Ziegele parierte (63.). Zehn Minuten vor Schluss setzte sich Skrobic durch und bediente Leicht. Der drehte sich mit dem Rücken zum Tor und schob zum 2:0 ein. In der Schlussphase köpfte Skrobic eine Ecke von Leicht knapp übers Tor.

TT Göppingen – SGEH 4:1

(ia). Dank einer starken Mannschaftsleistung, vor allem in Hälfte zwei, bezwang die SG TT Göppingen ihren Lieblingsgegner ein weiteres Mal glatt. Mit einem Doppelschlag brachte Ardijan Elezaj die Gastgeber in Führung. Die SGEH verkürzte in der 25. Minute und dominierte danach bis zum Pausenpfiff, doch die SG TT rettete den Vorsprung in die Halbzeit. Die taktische Umstellung von Trainer Serkan Coskun fruchtete. Nach Wiederbeginn waren die Gäste nicht mehr präsent und Balu erhöhte auf 3:1 (65.). Danach spielten die Göppinger ihre Konter nicht konsequent zu Ende, sonst wäre ein höherer Sieg drin gewesen. Den Schlusspunkt setzte Davud Vehab (88.).

Kuchen – TSV Obere Fils 2:1

(as). Die Gastgeber kamen etwas besser in die Begegnung, Kienbachers Schuss wurde im letzten Augenblick geblockt (7.). Drei Minuten später gelang dem FTSV die Führung. Nach Ruthers Lattentreffer stocherte Ignatiev den Ball über die Linie. Es folgte ein erbitterter Kampf um jeden Zentimeter Boden, die Gäste kamen nach einer Viertelstunde durch Kemal Telci zu ihrer ersten Möglichkeit. Nur zwei Minuten später lag der Ausgleich in der Luft, doch Selcuk scheiterte an Kuchens Schlussmann Julian Schmiedel. Höhepunkte blieben danach Mangelware – bis zur 38. Minute. Die Kuchener Hintermannschaft vertändelte den sicher geglaubten Ball und musste sich durch ein Foul im Strafraum behelfen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Kemal Telci zum 1:1. Im zweiten Abschnitt gab es nur wenige Höhepunkte, die erste Möglichkeit gehörte den Gästen, die FTSV-Abwehr klärte in letzter Sekunde. In der 55. Minute ging Kuchen erneut in Führung. Eine Maßflanke von Marius Schmiedel verwandelte Merlin Schmid per Kopf zum Siegtreffer.