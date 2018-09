Fußball Tiefstapeln vor dem heftigen Programm

Deggingen/Amstetten/Nellingen/Aufhausen / Thomas Friedrich

Mit acht Punkten aus fünf Spielen steht der TV Deggingen als Tabellensechster reichlich sorgenfrei da. Der Eindruck täuscht. In der diesmal extrem ausgeglichenen Kreisliga A 3 „zählt jeder Punkt im Kampf gegen den Abstieg“, sagt Trainer Daniel Knaupp. Mit diesem Thema werden sich wahrscheinlich drei Viertel aller Teams sehr lange beschäftigen müssen.

Auf die nächsten vier Gegner des TVD trifft das eher nicht zu. Morgen um 15 Uhr kommt Vorjahres-Vize TSG Salach, danach warten Albershausen, Faurndau und Eschenbach. Das sind genau die vier Teams, die Knaupp hinter Titelfavorit FC Eislingen als Anwärter auf Platz zwei sieht. Angesichts dieses „heftigen Programms“ wäre Knaupp schon zufrieden, wenn die Seinen nicht unten reinrutschen.

An der Qualität soll es nicht scheitern. „Wenn alle da sind, können wir jede Mannschaft schlagen“, sagt der TVD-Trainer. Das Problem: Es sind längst nicht alle da. Morgen fehlen Kevin Oesterling (Urlaub), Daniel Aigner (Hüftprellung), Steffen Ege (dreifacher Zehenbruch), Wolfgang Kokoska (Achillessehnenreizung) und Peter Rupp, der nach langer Verletzungspause mit Lauftraining begonnen hat. Immerhin sind Timo Angerer und Daniel Vögele zurück und stehen gleich in der Startelf.

Ohne so viele Stützen hält sich Knaupp mit Prognosen zurück. Der TVD sollte gegen diese Topteams aber zumindest „nicht alle vier Spiele verlieren.“

In der Kreisliga B Alb kämpfen der SV Amstetten und die SG Nellingen/Aufhausen um den Anschluss zur Spitzengruppe. Gemessen an der Anzahl der Spiele ist die SG schon spitze: Sie hat noch drei Spiele in der Hinterhand, um die sechs Zähler Rückstand auf Platz eins aufzuholen. Nur Trainer Andreas Stolecki will von Titelkampf nichts wissen. Für ihn ist es höchst fraglich, ob die Seinen „irgendwas mit der Meisterschaft zu tun“ haben werden.

Er hält die Mannschaft für talentiert, aber „zu jung“. Vorige Woche schlug sie Tabellenführer Laichingen, morgen geht’s zur „vom Potenzial her besten Mannschaft der Liga“, lobt er den Gegner. Selbst wenn die Seinen auch diese Partie gewinnen, ändert das nichts an Stoleckis Einschätzung. Er scheut kesse Sprüche von Natur aus und bevorzugt eine „Mischung aus Vorsicht und Realismus“.

Gastgeber SV Amstetten kommt da schon forscher daher. „Natürlich wollen wir aufsteigen“, bekennt Trainer Zoltan Molnar. Er weiß aber, dass „eine Handvoll anderer Mannschaften dasselbe will.“ Im Gegensatz zu Stolecki hat er die SG sehr wohl als Konkurrenten auf dem Zettel. Mit Nellingen/Aufhausen müsse „man da oben rechnen“.

Der SVA hat schon zwei Spiele verloren, gibt’s morgen die dritte Pleite, „müssen wir uns hinten anstellen und vorläufig nicht mehr vom Aufstieg reden“, verrät Molnar die Bedeutung des morgigen Derbys. In dem müssen beide Teams eine wichtige Stütze ersetzen. Dem SVA fehlt der achtfache Torschütze Bajram Sylaj, die SG muss ohne Manuel Honold auskommen, für Stolecki „der Kopf und die Seele“ der Mannschaft.