Fußball Testspiel für gute Sache

Wiesensteig / swp

Mit einem Benefiz-Spiel für den an der Nervenkrankheit ALS leidenden ehemaligen Wiesensteiger Gastronom Ernst „Gustl“ Quandt, unterstützt der TSV Obere Fils Quandt und seine Familie. Aus diesem Anlass spielen am Samstag um 11.30 Uhr auf dem Sportgelände des TSV Obere Fils die B-Junioren der Stuttgarter Kickers und des TSV 1860 München gegeneinander. Die Kickers werden vom Ex-Wiesensteiger Mustafa Ünal trainiert. Der reagierte auf die Anfrage des TSV prompt, zumal die Münchner Löwen den Stuttgartern noch ein Freundschaftsspiel schulden. Die Kickers haben den Klassenverbleib in der Bundesliga gesichert, 1860 kämpft als Zweiter der Bayern-Liga noch um den Aufstieg in die höchste deutsche Spielklasse. Der Eintritt kostet drei Euro, die komplett an die Familie Quandt gehen. Spenden sind zudem willkommen. Wer morgen nicht kommen kann und dennoch helfen will, kann auf folgendes Spendenkonto einzahlen: „Helft Gustl“, Volksbank Deggingen, IBAN: DE32 6109 1200 0001 9870 11.