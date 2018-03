Fußball Teammanager lobt die Vorbereitung

Göppingen / Andreas Böhringer

„Wir wären letzten Samstag gegen Backnang gut vorbereitet gewesen und sind es auch nun in Sandhausen“, sagt Uwe Bauer vor dem zweiten Anlauf zum Rückrunden-Auftakt. Der SV-Teammanager lobte die Mannschaft für die Vorbereitung: „Es waren fünf intensive und schweißtreibende Wochen mit bis zu sechs Einheiten pro Woche plus die Testspiele, die wirklich gut waren, nicht nur von den Ergebnissen her. Vor allem das 6:0 gegen Verbandsligist TSV Essingen war eine Hausnummer. Insgesamt haben die Jungs hervorragend gearbeitet.“

Doch Bauer warnt gleichzeitig vor zu viel Selbstzufriedenheit, man dürfe sich von den Ergebnissen in den Tests nicht blenden lassen. „Vorbereitung ist Vorbereitung, das ist alles Makulatur. Ein Punktspiel ist etwas ganz anderes, jetzt zählt es“, lenkt er den Fokus auf den Auftritt beim abstiegsgefährdeten SV Sandhausen II. Im Hinspiel gab es gegen die Zweitliga-Reserve an der Hohenstaufenstraße ein 2:2. „Wir fahren schon dorthin, um zu gewinnen. Wenn es am Ende ein Punkt wird, wären wir aber auch zufrieden“, könnte er mit einer abermaligen Punkteteilung gut ­leben.

In der Vorbereitung hinterließ Ender Özcan einen guten Eindruck, streicht Bauer die Entwicklung des Flügelspielers heraus: „Er macht sich und ist in den Testspielen aufgefallen. Sein Auftreten war sehr gut. In der Hinrunde bekam er noch wenig Einsatzzeit, ich denke, das könnte in der Rückserie mehr werden.“ Der 22-jährige Özcan ist eine von vielen Alternativen, die Trainer ­Gianni Coveli trotz der Abgänge von Max Frölich, Marlon Schnabl und Alper Arslan sowie dem berufsbedingten Kürzertreten von Patrick Stöppler zur Verfügung stehen.

Aus dem 20-Mann-Kader sind bis auf Franco Petruso (Bauer: „Wir rechnen mit ihm ab Mitte März“) alle Akteure bereit und brennen auf ihren Einsatz. „Unser Trainer Gianni Coveli hat die Qual der Wahl“, ist der Teammanager gespannt, wie die Startformation aussehen wird.

Die Zielsetzung für die Rückrunde ist für Bauer indes klar: „Wir haben mit 24 Zählern bereits ordentlich gepunktet, das ist eine gute Basis. Wir wollen natürlich so schnell wie möglich die 40 Punkte holen und nicht hinten reinrutschen, denn das kann schnell gehen. Ich hoffe, wir bleiben von Verletzungen verschont, dann ist ein einstelliger Tabellenplatz drin“, erklärt der 57-Jährige, der seit 2003 in verschiedenen Funktionen bei den Rot-Schwarzen tätig ist.

Das Überspringen der 40-Punkte-Grenze würde den SV-Verantwortlichen frühzeitige Planungssicherheit bieten, doch unabhängig davon haben die Personalplanungen begonnen und die Gespräche mit jenen Spielern, deren Kontrakte am Saisonende enden, sind aufgenommen worden: „Da ist Coveli dran“, bestätigt Bauer und ergänzt: „Es wird mit allen Spielern gesprochen, die auslaufende Verträge besitzen.“ Dabei ist er sich bewusst, dass nicht alle bleiben werden und dass es im Sommer zu einer üblichen Fluktuation kommen wird. Dies ist ein normaler Prozess und wie immer werden die handelnden Personen versuchen, das Beste herauszuholen: „Sportlich gilt es, den Standard zu halten oder, wenn möglich, sogar noch zu verbessern.“ Andreas Böhringer

Info Mitfahrgelegenheit im Teambus, Abfahrt 11 Uhr am SV-Stadion.