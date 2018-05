Fußball Tabellenführer lässt viele Chancen aus

Blaustein / swp

Ohne Sieger blieb die Landesligapartie zwischen dem TSV Blaustein und Spitzenreiter FC Heiningen. Nach 90 Minuten endete das Nachholspiel mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Von Beginn an nahm der FC Heiningen das Heft in die Hand. Bereits in der 12. Minute köpfte Dominik Mader eine Bogenlampe von Kevin Gromer in den Winkel, es war die verdiente 1:0-Führung für den Landesliga-Tabellenführer. Fünf Minuten später landete ein Kracher von Andre Kriks an der Unterkante der Latte und sprang von dort ins Feld zurück.

Ab der 30. Minute konnte sich der TSV Blaustein von dem Druck befreien und hatte bis zur Halbzeitpause noch zwei Kopfballchancen, vorausgegangen waren jeweils Unachtsamkeiten in der FCH-Abwehr. Es blieb aber beim 0:1 bis zum Seitenwechsel.

In der 56. Minute kam der TSV Blaustein nach einem groben Abwehrfehler glücklich zum 1:1-Ausgleich durch Max Schmid. Danach nahm der FCH das Spiel wieder in die Hand und hatte weitere Chancen und Pech mit einem Lattenknaller von Dominik Mader in der 75. Minute. Die Chance, das Spiel zu entscheiden, hatte Robin Reichert in der 83. Minute, doch sein Handelfmeter wurde von Blausteins Torhüter Antoniadis entschärft. Zuvor hatte Jochen Rückgaber nach seinem Handspiel im Strafraum die Rote Karte gesehen.

Insgesamt war es aus Heininger Sicht ein enttäuschendes Unentschieden, gemessen an den Spielanteilen und der Anzahl an Chancen hätte für den Aufstiegskandidaten mehr drin sein müssen.

FC Heiningen: Funk – Gromer (77. Rössler), Kern, Neumann, Maglio, Mader, Carfagna (83. Kavak), Klack, Reichert, Kriks, Hölzli (68. Lissner).