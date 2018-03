Ebersbach SV Ebersbach erwartet Ulm

Ebersbach / swp

Zweites Gastspiel des Fußball-Regionalligisten SSV Ulm 1846 im Landkreis: Nach der 2:3-Niederlage am Mittwochabend bei Oberligist SV Göppingen treten die in ihrer Liga am Wochenende spielfreien Kicker von Trainer Tobias Flitsch heute um 18.30 Uhr beim Landesligisten SV Ebersbach an. Die Mannschaft von Coach Dinko Radojevic bestreitet gleich morgen um 14 Uhr ein weiteres Testspiel, dann gastiert Verbandsligist Calcio Leinfelden-Echterdingen, ehe in einer Woche der Landesliga-Auftakt auf dem Programm steht.