Wenige Tage nach Verkündung der Trennung im Sommer tritt SC-Trainer Jasko Suvalic zurück. Sein Assistenten-Trio springt als Übergangslösung bis Sommer ein.

So hatten sich beide Seiten die Scheidung nicht vorgestellt. Am Montag vor einer Woche informierte SC-Fußballvorstand Andreas Strehle Trainer Jasko Suvalic, dass er trotz laufenden Vertrags bis 2020 im Sommer gehen muss. Am vergangenen Montagabend erklärte Suvalic seinen sofortigen Rücktritt und überraschte Strehle damit ebenso wie der eine Woche zuvor ihn überrascht hatte.

Der Stachel der Trennung sitzt tief

Die Gründe für die Trennung im Sommer leuchten Suvalic nicht ein, vorläufig will er sich dazu öffentlich nicht äußern. Er stehe frühestens in der kommenden Woche für ein Gespräch zur Verfügung, erklärte Suvalic am Dienstag. Der Stachel der Trennung sitzt noch tief.

Strehle glaubt Abnutzung zwischen Trainer und Mannschaft zu erkennen

Sein Chef hat Verständnis, dass Suvalic die Gründe für seine Entscheidung nicht nachvollziehen kann. Nach fünf Amtsjahren beim SC, zwei als Co-Trainer von Uli Haug, und danach drei als Chef, glaubt Strehle bei Trainer und Mannschaft „eine gewisse Abnutzung“ zu erkennen. Mit Daniel Avgustinovic verpflichtete der Verein ab 1. Juli einen ehemaligen SC-Spieler als neuen Chefcoach.

