Fußball Stadtderby um den Pokal der Frauen

Göppingen / ht

Es ist schon etwas Besonderes, wenn sich morgen im Stadion an der Hohenstaufenstraße die Frauen des Sportvereins Göppingen und der SG Jebenhausen/Bezgenriet gegenüber stehen. Zehn Jahre ist es her, dass sich im Bezirkspokalendspiel zwei Mannschaften aus einer Stadt gegenüber standen. Damals traf der FV Nürtingen auf den TB Neckarhausen. Vielleicht ist es ein gutes Omen für die Frauen des Gastgebers, schafften doch damals die Damen des FV 09 als krasser Außenseiter die Überraschung und holten sich den Pokal.

Die morgigen Finalgegner spielen im Moment in der Regionenliga Staffel 3, allerdings unter völlig unterschiedlichen Voraussetzungen. Während sich die Frauen des SV Göppingen mit viel Herzblut gegen den drohenden Abstieg wehren und zumindest noch auf das Erreichen des Relegationsplatzes hoffen, hat sich die SG innerlich schon von der Regionenliga verabschiedet. Fast schon in Bayern-Manier thront die Mannschaft mit 15 Punkten Vorsprung gegenüber dem Zweitplatzierten einsam an der Spitze und hat Meisterschaft und Aufstieg in die Landesliga längst in trockenen Tüchern. 19 Siege in 19 Spielen sprechen eine eindeutige Sprache, ebenso 125 erzielte Tore. Dabei haben Sabrina Mulke mit 55, Mona Vogel mit 21 und Malin Bredow mit 19 Toren allein knapp 100 der gesamten Tore erzielt.

Auf jeden Fall wird sich die junge Truppe des SV Göppingen nicht kampflos ergeben. Zwar steht der Klassenerhalt im Vordergrund, doch ein Sieg im Pokalfinale würde sich in der Chronik gut machen. Die Mannschaft wurde ja erst in der Saison 2016/17 gegründet, hat auf Anhieb den Meistertitel in der Bezirksliga errungen und ist in die Regionenliga aufgestiegen. ht