Nach einer schwachen ersten Hälfte nahmen die Rot-Schwarzen im Auswärtsspiel beim FC 08 Villingen am Ende doch noch hochverdient einen Punkt mit nach Hause. Im zweiten Durchgang trumpfte der Sportverein auf. Für den Anschlusstreffer nach einem 0:2-Rückstand sorgte Kevin Dicklhuber in der 75. Minute per Foulelfmeter. Den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand erzielte Youngster Felix Frenz in der 89. Minute.