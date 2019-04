Themen in diesem Artikel Sportverein

Bundesliga-Atmosphäre bei den Fußballern des SV Göppingen: Nach einem spannenden Schlagabtausch trennten sich der Sportverein und Tabellenführer Stuttgarter Kickers in einem rassigen Oberliga-Duell 0:0. Dabei spielten beide Mannschaften vor der Rekordkulisse von 3700 Zuschauern im Stadion an der Hohenstaufenstraße in der Schlussviertelstunde auf Sieg. Nach zehn Minuten legte der Sportverein seine Nervosität vor dem FC Bayern der fünften Liga ab und hielt mit den „Blauen“ aus der Landeshauptstadt gut mit. In der Schlussphase hatten beide Teams das Siegtor auf dem Fuß, doch ein Treffer wollte weder den Kickers noch dem Sportverein gelingen. Dennoch quittierten die Anhänger des SV Göppingen den Auftritt der Gastgeber mit viel Beifall.