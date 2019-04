Themen in diesem Artikel Sportverein

Gegen einen desolaten SSV Reutlingen kam Fußball-Oberligist Göppinger Sportverein vor 750 Zuschauern an der Kreuzeiche zu einem völlig verdienten 3:1-Auswärtssieg, der nur kurzzeitig in Gefahr geriet, als Maier auf 1:2 verkürzte (85.), doch Kevin Dicklhuber machte in der Nachspielzeit mit dem 1:3 alles klar. Michael Renner gelang das frühe 0:1 (9.), danach vergab Göppingen viele gute Chancen, sodass das 0:2 erst in der 69. Minute fiel. Dicklhuber traf per Strafstoß, nachdem der eingewechselte Morgan Faßbender von Reisig gefoult worden war.