Sportverein nur Remis in Überzahl

Göppingen / Markus Munz

Dabei spielten die Göppinger Fußballer 60 Minuten lang in Überzahl. Acht Minuten nach der Ampelkarte für Pischorn (34.) gingen die Gäste durch Muzliukaj in Führung. Für den Sportverein glich Kevin Dicklhuber per Foulelfmeter aus (55.).