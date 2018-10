Fußball Sportverein kann doch noch gewinnen

Göppingen / Angelika Doster

Gleich zu Beginn setzte der Göppinger Domenic Brück vor 250 Zuschauern einen Warnschuss aus 20 Metern knapp übers Tor. Danach hielten die Gastgeber zunächst dagegen und versuchten, mit Druck aufs Tor zum Abschluss zu kommen. Ein guter Doppelpass von David Veith und Philipp Leimenstoll endete aber in der Göppinger Hintermannschaft um Keeper Kevin Rombach, der nach seiner Verletzung wieder zwischen den Pfosten stand, weil Marcel Schleicher krankheitsbedingt ausfiel.

Nach 15 Minuten kamen die Gäste zum Freistoß, den Chris Loser präzise auf Kevin Dicklhuber brachte und per Kopfball einnetzte. Das Tor wurde jedoch wegen einer Abseitsposition nicht gegeben. Göppingen kam immer besser ins Spiel und hatte deutlich mehr Spielanteile. In der 27. Minute brachten Osipidis und Michael Renner eine herrliche Vorlage auf Tarik Serour, der den Ball am Strafraum annahm, sich um die eigene Achse drehte und das Leder unhaltbar links unten zum 0:1 in die Maschen hämmerte.

Der Knoten schien geplatzt zu sein. Göppingen hätte in dieser Phase erhöhen müssen. Bei besserer Chancenverwertung wären mindestens zwei weitere Treffer bis zur Pause möglich gewesen. Der Gastgeber konnte im ersten Durchgang lediglich durch eine gefährliche Aktion glänzen. Nach einem Abwehrfehler kam Spielberg in Ballbesitz. Den gefährlichen Schuss konnte Rombach sehenswert per Fußabwehr klären. Danach ließ die Göppinger Defensive um Kapitän Oliver Stierle nichts mehr zu, im Angriff fehlte bei den Offensivaktionen aber meist der letzte genaue Pass, ­weshalb es mit dem 0:1 in die ­Pause ging.

Nach Wiederanpfiff hatte erneut Serour die Chance zu erhöhen. Aus 13 Metern setzte er seinen Schuss allerdings zu hoch an. Die Gäste bestimmten das Spielgeschehen und kamen zu herrlichen Tormöglichkeiten. Erneut Serour köpfte die Kugel nach schöner Vorarbeit von Dicklhuber knapp neben den Kasten. Danach flog der Ball von Loser nur knapp über das Tor. Dicklhuber schoss den Ball direkt in die Hände von Torhüter Mathias Moritz, kurz darauf verzog er aus spitzem Winkel knapp.

Nach der Einwechslung von Maximilian Ziesche schoss auch dieser nur knapp am Tor vorbei. Das Vergeben der hochkarätigen Chancen ließ bei Spielberg durchaus Hoffnung aufkommen. In der Schlussphase warf der Gastgeber nochmal alles nach vorne, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Doch die Göppinger Abwehr hielt stand und nahm verdient den Dreier mit nach Hause, wo man sich schon auf das Spiel gegen Reutlingen freut. Angelika Doster

SV Göppingen: Rombach – Staiger (80. Frank), Loser, Serour (71. Ziesche), Stierle, Dicklhuber (88. Wende), Renner (71. Özcan), Mägerle, Brück, Osipidis, Schwarz.