Fußball Sportverein holt Frank

Fußball-Oberligist SV Göppingen vermeldet mit Simon Frank den zweiten Neuzugang. Der 27-Jährige war seit der Winterpause 2012/13 für den FC Nöttingen am Ball, zog zu Jahresbeginn aber wieder in heimische Gefilde und wohnt seither in Köngen. Frank, der in der Jugend für den VfB Stuttgart und im Aktiven-Bereich für die Stuttgarter Reserve, Großaspach und den SSV Ulm 1846 spielte, kann auf der linken Seite sowohl den defensiven als auch den offensiven Part übernehmen. Der Linksfuß stellt mit seiner Erfahrung aus Ober- und Regionalliga eine Verstärkung für die Truppe von Gianni Coveli dar und hat unterm Hohenstaufen für zwei Jahre unterschrieben.