Oberliga Sportverein ganz locker

Göppingen / Andreas Böhringer

Die Göppinger Ergebnisse in der Hinrunde gegen das Trio an der Tabellenspitze lauteten 3:4, 0:3 und 0:3. Das zeigt einerseits die Klasse der Konkurrenten SGV Freiberg, TSG Balingen und FC Villingen, andererseits hatte der Göppinger Sportverein zum damaligen Zeitpunkt mit Verletzungsproblemen zu kämpfen.

Diesmal stand zum Auftakt des Dreierpacks zwar wieder eine Niederlage, doch die Leistung beim 2:4 in Freiberg war in Ordnung – bis auf die verhängnisvollen Aussetzer. „Die Partie ist unglücklich gelaufen, da war mehr drin“, meint Patrick Schwarz. „Freiberg hat unsere individuellen Fehler eiskalt bestraft. Wir haben die taktischen Vorgaben des Trainers nicht zu 100 Prozent umgesetzt und dadurch sind die Fehler entstanden“, berichtet der 22-Jährige, der im Oktober 2016 von Hannover 96 kam.

Bevor es am Montag auf den Trainingsplatz ging, bat Gianni Coveli zur ausführlichen Video-Analyse, in der die 90 Minuten aufgearbeitet wurden: „Ich wusste, dass ich beim zweiten Gegentor nicht gut aussah“, gibt sich Schwarz selbstkritisch, „aber es ist immer gut, die Fehler nochmals zu sehen. Dazu ist die Video-Analyse da. Es hilft, die Fehler zukünftig abzustellen.“ Nachdem die Coveli-Truppe zuvor zwölfmal ungeschlagen blieb, ist die Ausgangssituation im Klassement nach wie vor hervorragend und die Rot-Schwarzen können ohne jeglichen Druck in das Duell gegen den designierten Regionalliga-Aufsteiger gehen.

„Es ist immer schön, gegen den Spitzenreiter zu spielen. Balingen hat viel Qualität, aber wir haben nichts zu verlieren und können mit viel Selbstvertrauen und voller Optimismus in das Spiel gehen“, klingt bei dem Rechtsfuß die Vorfreude durch. Auf Domenic Brück (Sperre), seinen Nebenmann im defensiven Mittelfeld, muss er nochmals verzichten. Bereits in Freiberg fehlte Oliver Stierle (Grippe) und auch zu Wochenbeginn musste der Kapitän noch das Bett hüten, so dass sein Einsatz fraglich ist. Ansonsten stehen alle Mann zur Verfügung.

Sicher wieder zur Startformation wird Patrick Schwarz gehören, der in der Zentrale mit seiner Zweikampfstärke, Übersicht und Ruhe am Ball unverzichtbar ist. Je nach System (4-4-2 oder 4-3-3) hat er ein oder zwei Mitspieler neben sich: „So groß sind die Unterschiede eigentlich nicht, bei drei Zentralen wechselt man sich etwas mehr ab. So oder so geht es darum die Vorgaben umzusetzen.“

Dabei funktioniert die Abstimmung mit Brück, Kevin Dicklhuber oder Gent Cerimi problemlos, wie der in Gussenstadt wohnhafte Schwarz ergänzt. In der Viererkette und dem defensiven Mittelfeld wechselt Übungsleiter Gianni Coveli das Personal seltener als im Offensivbereich, wo es „viel Konkurrenzkampf und mehr Auswahl“ gäbe, so Schwarz, der in der A-Junioren-Bundesliga 41 Spiele für den VfB Stuttgart absolvierte und auch für das deutsche U18-Nationalteam auflief.

Nachdem es in Hannover nicht mit dem Sprung in den bezahlten Fußball klappte, kehrte Patrick Schwarz wieder in heimische Gefilde zurück – seine Verpflichtung hat sich für den Klub von der Hohenstaufenstraße längst als absoluter Glücksfall entpuppt und die Fans können sich noch auf viele weitere Partien mit Patrick Schwarz im SV-Dress freuen, denn seit August 2017 macht er eine Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen und hatte parallel seinen Vertrag bis 2020 verlängert. „Die Ausbildung ist in Heidenheim, die Berufsschule in Ulm. Das ist mit Training teils stressig, aber es macht Spaß“, erklärt er ab­schließend.