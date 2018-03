Fußball Sportverein fordert den Spitzenreiter

Göppingen / Markus Munz

Eine Halbzeit lang beherrschte der Göppinger Sportverein den Tabellenführer und führte im Oberliga-Heimspiel gegen die TSG Balingen verdient mit 2:0. Im zweiten Durchgang schlug der Primus aber eiskalt zurück und glich noch aus. Am Ende der 90 interessanten Oberliga-Minuten hatte der Sportverein dem designierten Meister ein Remis abgerungen. „Ein wenig enttäuscht“ war Doppeltorschütze Francis Ubabuike nach dem Schlusspfiff, „eigentlich müssen wir das Spiel gewinnen, wir haben alles reingehauen, aber in ein paar Szenen hat die letzte Konzentration gefehlt. Mit dem einen Punkt können wir aber auch leben.“

In einer nahezu perfekten ersten Halbzeit des Coveli-Teams münzte Ubabuike die Göppinger Überlegenheit in Tore um. Von Patrick Schwarz mit einem langen Ball geschickt, drang Ubabuike in der 19. Minute von der linken Seite in den Strafraum ein und überwand Torhüter Marcel Binanzer. Nebih Kadrija verpasste, bedient von Ubabuike, aus ähnlicher Position den zweiten Treffer (26.). Der Sportverein präsentierte sich auch ohne seinen erkrankten Kapitän Oliver Stierle ballsicher im Spielaufbau, aggressiv im Zweikampf und beweglich in der Offensive. „Die erste Halbzeit war richtig gut“, lobte Trainer Gianni Coveli. Nach einem langen Ball von Marc Mägerle gewann Domenico Botta den zweiten Ball und passte zu Shaibou Oubeyapwa. Der schloss nicht selbst ab, sondern sah den noch besser postierten Ubabuike, der wieder von der linken Seite zum 2:0 traf. Balingens Trainer Ralf Volkwein fand in der Kabine allerdings die richtigen Worte. Mit Wiederanpfiff zeigte der Tabellenführer ein anderes Gesicht.

„Wir haben zugelassen, dass Balingen über die Emotionen zurück ins Spiel gekommen ist“, erklärte SV-Torhüter Kevin Rombach, der sich in der 53. Minute einer Balinger Übermacht gegenübersah. Vorne verpasste Kadrija den richtigen Moment zum Abschluss, schon lief ein Balinger Konter aus dem Lehrbuch, den der kurz zuvor erst eingewechselte Patrick Lauble zum Anschlusstreffer abschloss. Danach wurde der Göppinger Sportverein mehr und mehr in die Defensive gedrängt. Nach einem Foul von Schwarz an Kaan Akkaya verwandelte TSG-Kapitän Manuel Pflumm den Strafstoß zum Ausgleich. Coveli reklamierte zuvor ein Foul an Mägerle, aber immerhin „sind wir nicht gekippt und haben uns dagegen gestemmt, weil wir mittlerweile gefestigt sind“, freute sich der Coach. Mit der Einwechslung von Gent Cerimi und Michael Renner konnte der Sportverein das Geschehen wieder beruhigen. „Wir haben uns gefangen und am Ende war es ein offener Schlagabtausch“, meinte Rombach, der in der 85. Minute nach Kopfball von Matthias Schmitz vor der Linie rettete. Im Gegenzug hatte Oubeyapwa noch die große Chance zum Sieg, wurde aber im letzten Moment gestört. „Das wäre das i-Tüpfelchen gewesen, aber mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, bin ich sehr zufrieden“, erklärte Coveli.

SV Göppingen: Rombach – Staiger, Kotiukov, Mägerle, Osipidis, Ubabuike (86. Özcan), Dicklhuber, Schwarz, Oubeyapwa (90. Loser), Kadrija (77. Cerimi), Botta (77. Renner).

TSG Balingen: Binanzer – Müller, Pflumm, Schmitz, Kurth, Guarino, Schreyeck (50. Lauble), Foelsch, Akkaya, Scherer (90. Vogler), Seemann (81. Pettenkofer).

SR: Eisele (Korntal-Münchingen).

Tore: 1:0, 2:0 Ubabuike (19., 35.), 2:1 Lauble (53.), 2:2 Pflumm (70., Elfmeter).

Zuschauer: 350.