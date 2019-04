Themen in diesem Artikel Sportverein

Der Göppinger Oberligist erwartet am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr das Schlusslicht SV Spielberg und am Montag um 14 Uhr die Stuttgarter Kickers.

„Erst kommt die Pflicht, dann die Kür“ – so lassen sich die beiden Aufgaben zusammenfassen, die der Göppinger Sportverein über Ostern zu bewältigen hat. Zunächst wartet in Form des Tabellenletzten SV Spielberg, dann folgt mit dem designierten Oberliga-Meister Stuttgarter Kickers die Kür.

Kickers kommen mit 700 Fans

„Spielberg ist eine Charakterfrage“, blickt Patrick Schwarz auf den heutigen Vergleich, in den die Rot-Schwarzen als Favorit gehen. „Gegen die Kickers muss man niemanden motivieren, da ist jeder heiß“, sagen Schwarz und Teamkollege Michael Wende im Einklang und freuen sich auf das Duell mit dem Spitzenreiter, zu dem am Ostermontag (14 Uhr) über 2000 Zuschauer an der Hohenstaufenstraße erwartet werden. Die Fan-Beauftragten der Kickers rechnen mit 600 bis 700 Anhängern, die den Weg aus Degerloch nach Göppingen finden, und sie haben eine farbenfrohe Choreographie für den Einlauf der Teams angekündigt. Die Fans der Blauen sind während der Saison bisher nicht negativ aufgefallen, dennoch wird es Sicherheitsmaßnahmen geben. Neben der Polizei ist im Stadion auch ein privater Sicherheitsdienst im Einsatz. „Wir kennen das Prozedere, man ist geübt“, erklärt Spielleiter Ingo Miede die Vorbereitungen.

Coveli hat viele angeschlagene Spieler

Sportlich verlaufen die Vorbereitungen nicht ganz rund, denn Übungsleiter Gianni Coveli hat angeschlagene Akteure zu beklagen. Neben den langzeitverletzten Tobias Clauß (Achillessehnenriss), Isaac Houssou (Meniskus), Nils Staiger und Domenico Botta (beide Aufbautraining nach Kreuzbandriss) laborieren Wende (Außenband-Dehnung im Knie), Schwarz, der in Villingen umknickte, Torhüter Marcel Schleicher (Schulter), Morgan Faßbender (Knochenabsplitterung im Zeh), Nebih Kadrija (Muskelfaserriss im Oberschenkel) und Oliver Stierle (Innenband­anriss) an Verletzungen, so dass die Trainingsgruppe eine überschaubare Größe hatte. Coveli bat seine Mannen am Montag und Dienstag auf den Platz und hat zwischen den beiden Partien außerdem für Samstag eine Einheit angesetzt. Schleicher und Schwarz sollten heute auflaufen können, Kadrija fällt sicher aus. Bei Wende, Faßbender und Stierle entscheidet sich der Einsatz kurzfristig.

Verteidigung muss wieder sattelfester werden

Nach der Gegentor-Flut gegen Freiberg (1:6) und Ravensburg (2:3) lag der SV in Villingen schnell 0:2 zurück und die Angst vor einem abermaligen Debakel war groß, doch die Mannschaft zeigte im zweiten Durchgang eine hervorragende Reaktion und erreichte ein 2:2, das Felix Frenz kurz vor Abpfiff erzielte. „Das war ein gefühlter Sieg und von der Wichtigkeit mehr als ein Punkt“, stellt Kadrija die Bedeutung heraus, das Spiel noch gedreht zu haben. „Jetzt gehen wir mit einem positiven Gefühl in die beiden Spiele“, pflichtet ihm Schwarz bei. Der 18-Jährige Frenz nahm bei seiner Startelf-Premiere in einem 4-3-3 die Linksverteidiger-Position ein, Rechtsverteidiger Pavlos Osipidis wurde in der Innenverteidigung aufgeboten, für ihn rückte Iurii Kotiukov nach außen. Als rechter Außenstürmer lief Morgan Faßbender auf, der in der Winterpause aus Illertissen kam und in der Jugend für die Kickers am Ball war. „Mein Berater kennt Gianni, so kam der Kontakt zustande“, so der 20-jährige Stuttgarter, der im September eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann starten möchte und sich beim SV pudelwohl fühlt: „Es ist ein mehr als familiäres Umfeld, mir gefällt es mega hier.“