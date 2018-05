Fußball Spitzenreiter fertigt Schlusslicht ab

Heiningen / Markus Munz

Ein Schützenfest feierte der FC Heiningen auf eigenem Platz vor 150 Zuschauern gegen Landesliga-Schlusslicht FV Nürtingen. Für den Spitzenreiter traf beim 7:0 (4:0)-Heimsieg Toni Carfagna allein schon drei Mal.

Überraschenderweise spielten die Nürtinger, wegen deren fehlender Trikots die Partie mit zehnminütiger Verspätung begann, anfangs gefällig mit und brachten die Heininger Defensive durchaus auch in Verlegenheit. Doch mit dem 1:0 in der 15. Minute übernahmen die Platzherren deutlich die Regie, die Gäste brachen mehr und mehr ein. Benjamin Kern schlug einen Diagonalpass auf Max Hölzli, der quer in die Mitte auf Carfagna legte, der nur noch zu vollenden brauchte. Fünf Minuten später erlief der FCH-Stürmer einen langen Ball von Robin Reichert vor dem Torwart und spitzelte das Leder zum 2:0 ins Tor. Ein Kern-Freistoß landete in der 27. Minute in der Mauer, doch Kern flankte den Abpraller vor das Tor und Neumann musste beim 3:0 nur den Fuß hinhalten. Dominik Mader passte in der 29. Minute zu Andre Kriks, der durch die Nürtinger Hälfte marschierte und uneigennützig auf Carfagna passte, der auch das 4:0 markierte und in der 35. Minute mit einem sehenswerten Fallrückzieher nur knapp den Kasten verfehlte.

Im zweiten Durchgang ließen die Nürtinger in der 59. Minute durch eien Pfostentreffer von Coconcelli aufhorchen, in der 71. Minute setzte dann Kottmann noch einen schönen Schuss an die Querlatte. Die Treffer aber erzielten weiterhin die Heininger, die damit im Meisterschaftsrennen mit dem TSGV Waldstetten ihr Plus im Torverhältnis weiter ausbauten. Das 5:0 für den FC machte Andre Kriks, als er in der 68. Minute einen Kern-Freistoß direkt ins Netz beförderte. Nur zwei Minuten später erhöhte Tobias Rössler auf 6:0, vorausgegangen war eine Ecke. Den 7:0-Schlusspunkt setzte der eingewechselte Servet Isik, als er in der 83. Minute in den Strafraum zog, zwei Gegenspieler überlief und ins lange Eck traf.

FC-Trainer Denis Egger zeigte sich nach dem Schlusspfiff zufrieden: „Das Auftreten war mir heute noch wichtiger als die Torausbeute. In der Anfangsviertelstunde habe ich die Konzentration vermisst, da hat es defensiv nicht gepasst. In der zweiten Hälfte war es dann wichtig, dass wir bei diesem Spielstand im Fluss blieben und die Gier auf weitere Tore behielten.“ Markus Munz

FC Heiningen: Funk – Reichert, Neumann (52. Isik), Rössler, Kern, Hölzli, Kavak (46. Gümüssu), Gromer (77. Ersoy), Kriks, Mader, Carfagna (57. Kaufmann).