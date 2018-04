Kreisliga A 3 Spitzenduo diesmal als Minimalisten

Kreis Göppingen / swp

Zell – SF Jebenhausen 1:2

(tb). Etwa 150 Zuschauer sahen ein packendes Spiel, in dem Timo Khalil die Sportfreunde nach einem Zeller Abwehrfehler früh in Führung brachte (9.). Zwei Minuten später vergab Simon Geiger per Elfmeter die große Chance auf den Ausgleich. Erst in der 58. Minute kam wieder Leben in die Partie. Erneut Khalil erhöhte für die Gäste auf 2:0, Patrik Schmidtmann erzielte nur vier Minuten später den Anschlusstreffer, mehr gelang Zell trotz allen Mühens nicht.

Wäschenb. – TKSV Geisl. 4:2

(ch). Eine schöne Kopfballstafette vollendete Lukas Fuchs zum 1:0 für Wäschenbeuren (25.). Eray Kaya glich nach einer halben Stunde per Sonntagsschuss von der Seitenlinie aus. Postwendend brachte Alexander Spiegele Wäschenbeuren abermals in Front. Nach einer Stunde gelang Tamer Tok erneut der nicht unverdiente Ausgleich für die wacker kämpfenden Gäste, danach spielte aber nur noch Wäschenbeuren und belohnte sich spät. In der 90. Minute traf Niklas Seng traumhaft in den Winkel zum erlösenden 3:2. Lukas Fuchs stellte in der Nachspielzeit den Endstand her.

Rechberghausen – Albersh. 1:0

(eg). Die Gastgeber übernahmen von Beginn an die Initiative, bissen sich aber zunächst an der starken Defensive des TSGV die Zähne aus. In der 27. Minute ging der FC aber doch in Führung. Vorausgegangen war eine gefühlvolle Flanke von Angelo Mattina auf Manuel Tamas, der keine Mühe hatte, den Ball in die Maschen zu schießen. In der zweiten Hälfte war es ein zerfahrenes Spiel, in dem die Gastgeber aber weiterhin die besseren Möglichkeiten besaßen. Sie vergaben sie und mussten so bis zum Schluss um den verdienten Sieg bangen.

Ottenbach – Eschenbach 8:1

Der TSV Ottenbach erwischte einen richtig guten und die Gäste aus Eschenbach einen richtig schlechten Tag, nur so kann ein solches Ergebnis zustande kommen. Dominik Grupp sorgte mit seinen beiden Treffern Mitte des ersten Durchgangs schon früh für klare Verhältnisse. Er schnürte in der 75. Minute mit dem 5:1 sogar den Dreierpack und traf in der 75. Minute mit dem 6:1 auch noch zum vierten Mal. Einen Dreierpack schnürte Spielertrainer Marco-Pietro Greco, dem nach einer Stunde das 4:0 gelang und der in der 79. und 85. Minute zum 8:1-Kantersieg erhöhte. Bei den vor allem in der Schlussphase in allen Belangen total überlegenen Ottenbachern trug sich auch noch Martin Wist in der 50. Minute zum 3:0 in die Torschützenliste ein. Für die Gäste traf per Elfmeter Julian Wirth in der 73. Minute zum zwischenzeitlichen 5:1.