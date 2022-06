Showdown um die Meisterschaft in der Fußball-Kreisliga B7: Der Tabellen-Zweite SC Uhingen (23 Spiele/58 Punkte/101:31 Tore) gastierte beim Ligaprimus KSG Eislingen (23/60/116:22). Das Hinspiel gewannen die KSG-Kicker bereits mit 4:2. Während die Uhinger nach zuletzt sieben Siegen in Serie (29:4 To...