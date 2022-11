Am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B 8 gastierte die SG Bad Überkingen/Hausen II beim JC Donzdorf II zur Halloween-Party der Kellergeister. Während die Gäste nach zuletzt zwei Siegen in Serie scheinbar den Turnaround geschafft und die Rote Laterne an den TSV Ottenbach II abgegeben hatten...