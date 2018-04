WFV-Pokal Sökler macht den Unterschied

Ebersbach / Oliver Konya

Zwei Spielklassen trennen den Fußball-Landesligisten SV Ebersbach und Oberligist SGV Freiberg. Doch beim direkten Aufeinandertreffen gestern Abend im Viertelfinale des WFV-Pokals im Ebersbacher Strutstadion war von einem Klassenunterschied nichts zu sehen. Dennoch setzten sich die favorisierten Gäste mit 2:0 (1:0) durch.

Der Underdog aus Ebersbach ging mit einer offensiven Aufstellung in die Partie und versteckte sich keineswegs. Bereits in der fünften Minute hatten die Gastgeber ihre erste Möglichkeit, als Jannik Froschauer Kapitän Caglar Celiktas bediente, der aus der Drehung abzog und das gegnerische Gehäuse jedoch knapp verfehlte. Der Favorit aus Freiberg sorgte in der zehnten Minute das erste Mal für Gefahr. Nach einer Ecke köpfte Marco Pischorn auf das Ebersbacher Tor, doch ein Abwehrspieler der Gastgeber klärte kurz vor der Linie.

Die Gäste erhöhten nun die Schlagzahl und gingen in der 21. Minute mit 1:0 in Front. Eingeleitet wurde das Tor durch einen schweren Abwehrfehler von Alessandro Nicastro, der am Ball vorbeigrätschte und so die Bahn für Julian Schiffmann freimachte. Der Freiberger bediente Torjäger Marcel Sökler, der aus neun Metern zum 0:1 traf.

Ebersbach zeigte sich wenig beeindruckt und kam in der 26. Minute zu einer Chance durch Celiktas, dessen Schlenzer al­lerdings das Ziel verfehlte. Der ­Landesligist suchte weiter sein Heil in der Offensive. In der 31. Minute prüfte Florian Ujupaj SGV-Schlussmann Thomas ­Bromma.

Sieben Minuten später kam Tomislav Ivezic nach einem Eckball frei zum Kopfball, doch das Leder flog über das Tor des Oberligisten. Im Gegenzug hatte Sökler eine gute Chance auf 2:0 zu erhöhen, doch er schob den Ball am Ebersbacher Tor vorbei. Kurz vor der Pause vergaben der für den verletzten Froschauer in der 37. Minute eingewechselte Vincenzo Parrinello und Ivezic eine Doppelchance zum Ausgleich.

Zehn Minuten nach Wiederbeginn hatte Freiberg die Möglichkeit auf 2:0 zu erhöhen, doch Savino Marotta vergab aus aussichtsreicher Position. In der 63. Minute schlug Goalgetter Sökler erneut zu. Der Stürmer traf mit einem artistischen Seitfallzieher aus sieben Metern zum 2:0. Die Ebersbacher mussten nun ihrem hohen Tempo Tribut zollen, hatten jedoch in der 71. Minute zwei gute Tormöglichkeiten durch Florian Ujupaj und Lars Grünenwald. Beim Schuss von Ujupaj konnte Torwart Bromma abwehren. Bei der zweiten Chance verfehlte der Ball hauchdünn das Gästetor.

Der SVE bekam nun die zweite Luft und hatte in der 78. Minute erneut durch Grünenwald zwei Mal die Gelegenheit, auf 1:2 zu verkürzen, doch beide Male parierte Bromma blendend. Auch sieben Minuten später, bei einem 20-Meter-Schuss von Abramowitz, war Bromma gefordert und konnte den Ball sicher abwehren.

Nach einem Konter in der 89. Minute hatte der eingewechselte Spetim Muzliukaj das dritte Tor des Oberligisten auf dem Fuß, doch er setzte den Ball freistehend am Tor vorbei. So blieb es beim schmeichelhaften 2:0-Sieg des SGV Freiberg.

SV Ebersbach: Schurr – Nicastro (63. Magno), Grünenwald, Strohmaier, Ivezic, Schmidt (57. Roos), Ujupaj, Kqijaj, Abramowitz, Froschauer (37. Parrinello), Celiktas (68. Bogdanovic).

SGV Freiberg: Bromma – Gentner, Zagaria, Fausel, Pischorn, Schlimgen, Kröner, Fossi (64. Wojcik), Schiffmann (80. Kienast), Marotta (64. Kutlu), Sökler (70. Muz­liukaj).

Schiedsrichter: Fimpel (Bad Wurzach).

Tore: 0:1, 0:2 Sökler (21., 60.).

Zuschauer: 500.