Kreis Göppingen Skrobic hält Donzdorf am Leben - SC gewinnt

Kreis Göppingen / swp

Der FC Donzdorf schießt sich durch das 2:1 in Neuhausen zurück ins Rennen um den Relegationsplatz. Der SC Geislingen hat Obere Fils auseinandergenommen.

Josip Skrobics Treffer zehn Minuten vor Schluss zum 2:1-Sieg in Neuhausen lässt die Donzdorfer weiter von der Relegation zur Landesliga träumen.

SC Geislingen – Obere Fils 5:2

(höh). Lange Zeit erweckten die Spieler des Tabellenführers den Eindruck, ihren für heute geplanten Wasenbesuch um zwei Tage vorgezogen zu haben. Eine Hälfte lang fehlte es an Tempo und Bewegung, viele Zuspiele kamen nicht an. Fünf gute Chancen besaß der Primus dennoch. Eine davon verwertete Marcel Mädel per Direktabnahme zum 1:0 (42.). In der Nachspielzeit fing sich der SC vor 150 Zuschauern aber noch den Ausgleich. Visar Vehapi traf nach einer misslungenen Rückgabe. Mit den Einwechslungen von Yasin Ceküc und Marcel Mettang kam nach der Pause mehr Dynamik in das Offensivspiel der Geislinger und sie zogen nach Treffern von Nicola Orlando (55.), Pascal Volk (71.) und Karlo Petricevic (79.) auf 4:1 davon. Marco Floridia verkürzte (81.), ehe Marcel Mettang mit dem 5:2 (87.) das gleiche Ergebnis wie in der Vorwoche festzurrte.

Kuchen – VfL Kirchheim 2:2

(as). Flotter Beginn im Ankenstadion, Raichle verfehlte per Kopf nur knapp (3.) und für den FTSV zielte Merlin Schmid zu genau (6.). In einer ansehnlichen Partie hatten die Gäste ein leichtes Chancenplus, in Führung ging aber der FTSV, als Yannick Ruther einen Konter überlegt abschloss (23.). Die Freude währte nicht lange, Webinger gelang fast im Gegenzug der Ausgleich. In der 32. Minute hatte Kuchen Glück, dass Helber knapp verzog. Kurz vor der Pause wurde es nochmal turbulent. Erst traf Ruther den Pfosten, ehe der Kirchheimer Bosler mehr Glück hatte und den VfL in Führung schoss. Die zweite Hälfte blieb lange ohne Torraumszenen, in der 72. Minute trugen die Gäste einen blitzsauberen Konter vor, ließen die nötige Konsequenz vermissen. Der FTSV bestrafte diese Nachlässigkeit, Merlin Schmid köpfte vier Minuten das 2:2. In der 80. Minute reklamierten einige Kuchener vergeblich ein Vergehen an Schmid im Strafraum, es gab keinen Elfmeter und es blieb beim gerechten Remis.

TT Göppingen – Neidlingen 5:3

(ia). „Vor dem Spiel wäre ich mit dem Ergebnis zufrieden gewesen“, sagt SG-Trainer Sercan Coskun und haderte mit der Chancenverwertung seiner Schützlinge. Die hätten auch acht oder neun Tore schießen können. Wie in Neckartailfingen begannen die Göppinger unwiderstehlich und führten zur Halbzeit 4:1. In der 15 .Minute brachte der seit Wochen starke Fatih Hamamci sein Team in Führung, die Llasha Tskhadadze fünf Minuten später noch tollem Zuspiel von Davud Vehab ausbaute. Das 3:0 leitete Liridon Elezaj ein, Hamamci tanzte seinen Gegenspieler aus und schoss überlegt ein (35.). Nach Kujtim Elezois Pass umspielte Lutonda Ntiti den Torwart und erhöhte auf 4:0 (42.), ehe die Gäste per Strafstoß verkürzten (45.). Nach Wiederbeginn verwandelte der TVN einen weiteren Elfmeter im Nachschuss, ehe der eingewechselte Hüseyin Cetin den alten Abstand wiederherstellte (70.). Neidlingen spielte weiter mutig nach vorn und traf fünf Minuten vor Schluss zum Endstand.

Eislingen – Neckartailf. 2:2

(tr.) Beiden Mannschaften war vom Anpfiff an anzumerken, dass sie nicht zu Unrecht am Ende der Tabelle stehen. Es entwickelte sich ein Spiel mit wenig Aufregern vor beiden Toren. Nur Neckartailfingen war einmal dem Führungstreffer nahe, als Bastian Nagel die Latte traf (37.). Vom FC Eislingen war kaum ein gelungener Spielzug zu sehen, vor dem Tor herrschte Funkstille. Vier Minuten nach Wiederbeginn gerieten sie durch einen Treffer von Patrick Roth in Rückstand. Der vweckte den FCE auf, Ertugrul Kasim traf mit einem Flachschuss zum schnellen Ausgleich (53.). In der 72. Minute gerieten die Eislinger erneut in Rückstand, nachdem Denis Köhler ungestört durch die FCE-Hintermannschaft spazierte. Wieder reagierten die Gastgeber schnell, und wieder durch Ertugrul Kasim, der erneut mit einem platzierten Flachschuss traf. Pech hatten die Eislinger wenig später, als ein Schuss von Patrick Bernecker von der Unterkante der Latte zurück ins Spielfeld sprang. So blieb es beim gerechten Unentschieden, das beiden Teams kaum weiterhilft.

Neuhausen – FC Donzdorf 1:2

(rh). Schon nach zwei Minuten hatten die Gäste durch Tim Schraml per Kopf die erste Chance. Danach passierte lange Zeit nichts, bis Alex Simperl eine Ecke von Timo Leicht verwertete (21.). Nur drei Minuten später schoss Simperl nach Vorlage von Josip Skrobic volley über das Tor. Auf der Gegenseite hielt Luca Malkmuß glänzend gegen Theofilios Orfanidis (34.). In der 42. Minute zielte Simperl frei im Strafraum ebenso nochmals zu hoch wie Sekunden vor der Pause aus zehn Metern. Die Lautertäler verschliefen den Start in die zweite Hälfte, Marlon Schnabl traf zum Ausgleich (46.). Malkmuß hielt die Gäste kurz darauf mit einer Glanzparade gegen Georgios Kaligiannidis im Spiel (56.) und Patrick Werner schoss aus kurzer Distanz über das Gehäuse (58.). Donzdorf fand langsam wieder zurück in die Spur, Matthias Riegert köpfte knapp vorbei (61.). Orfanidis probierte es aus der Distanz, erneut war Malkmuß zur Stelle (68.). Zehn Minuten vor Schluss legte Simperl per Kopf quer auf Skrobic, der zum Siegtreffer einschoss. Die letzte Chance hatte Patrick Gaugel mit einem Schuss aus halbrechter Position, den Keeper Andreas Temeschinko per Fußabwehr parierte (84.).