Fußball Sieg käme Sensation gleich

Ebersbach / Markus Munz

Es wäre eine Sensation, wenn wir weiterkommen, aber man hat gerade im Pokal schon viele Überraschungen erlebt“, beruft sich Trainer Dinko Radojevic auf die berühmten eigenen Gesetze dieses Wettbewerbs. Die Freiberger mit Oberliga-Torschützenkönig Marcel Sökler (23 Treffer in 25 Spielen) gehen als hoher Favorit ins Spiel. Trainerkollege Ramon Gehrmann verfügt über einen Kader „mit einigen Spielern mit großer Erfahrung in höheren Ligen“, weiß Radojevic, Anführer sind Thomas Gentner (29), Bruder von VfB-Kapitän Christian Gentner, und Marco Pischorn (32).

„Wir müssen ein perfektes Spiel abliefern. Nur wenn alle meine Spieler auf ihr Topniveau kommen, werden wir eine Chance haben“, erklärt Radojevic, dem mit Kapitän Chris Baumgartner und Moritz Gutmann zwei wichtige Akteure mit langfristigen Verletzungen fehlen. Torhüter Timo Schurr hat Probleme mit der Schulter, dürfte aber auflaufen können. „Wir kämpfen natürlich mit den Verletzungsproblemen, aber auch wenn alle fit wären, würde es schwer werden“, sagt Radojevic, der weiß, was seine Spieler erwartet: „Wir werden nicht immer alle Räume schließen können, deshalb müssen wir uns untereinander helfen. Wir können auch nicht immer nur verteidigen, sondern müssen mutig sein und uns nach vorne etwas zutrauen, dann werden wir sehen, was das Spiel bringt.“

Der SGV Freiberg kegelte in der ersten WFV-Pokalrunde mit den Sportfreunden Dorfmerkingen den Sensations-Titelträger des Jahres 2017 mit 3:0 aus dem Wettbewerb. Dorfmerkingen hatte als Landesliga-Meister im württembergischen Pokalfinale vor einem Millionenpublikum am Fernseher überraschend die Stuttgarter Kickers besiegt. Die Belohnung war ein Auftritt in der ersten DFB-Pokalrunde gegen RB Leipzig (Endstand 0:5). Am Pfingstmontag, 21. Mai, findet zum dritten Mal der „Finaltag der Amateure“ statt, bei dem wieder die ARD alle Landespokal-Endspiele der Verbände in einer Live-Konferenz überträgt. „Das ist ein tolles Format, das den Amateurvereinen hilft“, findet Radojevic. Sein Team muss zwei Tage nach dem Pokalspiel gleich wieder in der Landesliga beim FV Nürtingen antreten. Eine weitere englische Woche im April würde der 39-jährige Coach indes gerne in Kauf nehmen. Das Pokal-Halbfinale ist auf den 25. April terminiert. Radojevic: „Wir freuen uns jetzt erst einmal auf Freiberg, das ist ein Highlight für uns und wir hoffen auf eine gute Kulisse.“

Info Bereits im Halbfinale steht der TSV Ilshofen, der im Verbandsliga-Duell den VfL Sindelfingen am Ostermontag mit 7:2 besiegte. Die weiteren Viertelfinal- Paarungen heute lauten Stuttgarter ­Kickers gegen SG Sonnenhof Großaspach sowie SSV Ulm mit Trainer Tobias Flitsch gegen VfR Aalen.