Fußball Sieben Siege bis zum Olymp

Amstetten/Geislingen / Von Thomas Friedrich

Nicht dass der SSC Stubersheim dem großen Ortsnachbarn SV Amstetten den Aufstieg nicht gönnte. Der SSC würde nur allzugern auch kommende Saison gegen den SVA spielen, und dafür kann er morgen um 15 Uhr im direkten Duell in der Kreisliga B Alb einiges beitragen.

Um den Traum von der Relegation am Leben zu halten, müssen die Amstetter „alle sieben Spiele gewinnen“, sagt Trainer Zoltan Molnar. Derzeit trennen den Tabellendritten SVA vom Relegationsplatz drei Zähler sowie die schlechtere Tordifferenz. SSC-Spielleiter Andreas Schimpf will den Amstetter Traum schon morgen platzen lassen, weil er auch kommende Saison „viel lieber ein Derby“ spielt als gegen den derzeitigen Amstetter Rivalen Fortuna Ballendorf.

Zumal die frischen Stubersheimer Derby-Erinnerungen bestens sind. In der Vorrunde gewann der SSC 1:0, „das ist ja schon mal was“, sagt Schimpf zur Ausgangslage. Die weist den SVA als Favoriten aus, aber die Gastgeber gehen trotz der Ausfälle von Daniel Renz (beruflich in England) und Tobias Zauner (Prüfungen) nicht nur wegen des Hinspiels mit breiter Brust auf den Platz. Seine Mannschaft, verkündet Schimpf, sei momentan „gut drauf und hat vor niemandem Angst“. Die zuletzt überwiegend erfolgreichen Auftritte verbindet er mit dem Wirken von Hannes Freundorfer. Den bezeichnet Schimpf als „hervorragenden Trainer“, der zudem „genau zur Mannschaft passt“. Den Vertrag mit dem Übungsleiter hat er daher kürzlich um ein Jahr verlängert.

So weit sind die Amstetter noch nicht. Der Anfang Februar angeheuerte Zoltan Molnar ziert sich noch mit der Verlängerung und will sich erst in den nächsten zwei Wochen entscheiden. Als er übernahm, verkündete er das damals absurd erscheinende Saisonziel Relegation. Dass seine Spieler „nicht laut gelacht haben, war schon alles“, erinnert er sich an deren ungläubiges Staunen.

Jetzt ist die Euphorie in der Mannschaft gewachsen, alle träumen vom Aufstieg. Morgen im Derby und am Donnerstag bei Spitzenreiter Scharenstetten muss der SVA noch auf den gesperrten Torjäger Sainey Ceesay verzichten. Molnar hat noch „viele andere Spieler, die Tore schießen können“. In erster Linie sind jetzt Dennis Mgbechi (7 Saisontreffer) und der am Donnerstag in Nellingen zweimal erfolgreiche Mirnes Karaduz gefordert.

Eybach fehlen 22 Tore

Auf seinen Torjäger muss auch der TV Eybach im Hit der Kreisliga B 7 gegen Tabellenführer TSV Ebersbach verzichten. Mit Andre Geiger (Urlaub) fehlen morgen 22 Tore, zudem muss Trainer Gunter Ruff den ebenfalls urlaubenden Marco Birke ersetzen. Mit einem Sieg kann Eybach morgen zumindest vorübergehend am TSV vorbeiziehen, der noch ein Nachholspiel in der Hinterhand hat. Verliert der TVE, droht ein Absturz bis auf Platz vier. Zu viel Risiko gefährdet die Relegation, zu wenig davon die Chancen auf die Meisterschaft. Ruff denkt daher zwiespältig, „mindestens einen Punkt“ sollen die Seinen holen, um die Verfolger auf Abstand zu halten. Platz zwei hält der TVE-Trainer zumindest derzeit für das realistischere Ziel.

Um das zu erreichen, müssen sich die Seinen erheblich steigern im Vergleich zum 1:0-Sieg im Verfolgerduell beim FTSV Kuchen II. Da passte fast nur das Ergebnis, den Spielaufbau seines Teams, speziell in der ersten halben Stunde, empfand Ruff als „Katastrophe“. Derlei Ballverluste wie in der Vorwoche dürften die Ebersbacher mit mehr Nachdruck bestrafen, weil sie derzeit „einen viel besseren Lauf haben“ als die zuletzt durchwachsen auftretenden Kuchener.

Fürchten müssen sich die Eybacher morgen nicht, sie sind das nach Punkten beste Team der Rück­runde. Sie gehen als 2018 noch ungeschlagene Mannschaft ins Spiel und sie „wollen auch als solche wieder rausgehen“, verkündet Ruff.