Es ist so ein bisschen das Spiel zweier Wundertüten, wenn am Sonntag in der Fußball-Kreisliga A 3 die SG Bad Überkingen/Hausen den TSV Eschenbach zu Gast hat (15. Oktober/15.30 Uhr). Die SG mischt zwar in der Spitzengruppe mit (Bilanz 4-1-2), ist Vierter, lässt sich spielerisch aber ebenso gut...