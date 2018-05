Kreisliga A 3 Sevdi-Brüder sind die Pechvögel

swp

Ottenbach – Wäschenbeur. 2:1

(th). In einem intensiven Spiel drehten die Gastgeber einen 0:1-Rückstand noch in einen Heimsieg. Lucas Außerlechner brachte den TSV Wäschenbeuren früh in Führung (6.), die Marco- Pietro Greco drei Minuten vor der Halbzeit ausglich. Der beste Schütze der Liga verwandelte einen Foulelfmeter zu seinem 34. Saisontor. Im zweiten Durchgang wogte das Geschehen weiter hin und her, Dominik Grupp gelang nach 64 Minuten der Ottenbacher Siegtreffer.

Eschenbach – Ebersbach II 1:3

(jg). In der ersten Hälfte hatten die Gäste, die mit einigen Landesliga-erfahrenen Spielern antraten, leichte Feldvorteile, ohne jedoch vor dem Tor zwingend zu werden. Ein Doppelschlag kurz nach der Halbzeit durch Florian Ujupaj (48.) und Stefano Magno (50.) brachte die abstiegsbedrohten Ebersbacher auf die Siegerstraße. Moubinou Saliou verkürzte in der 59. Minute nach schönem Zuspiel von Simon Schick auf 1:2. Anschließend drückte der TSV Eschenbach, brachte aber selbst bei klarsten Chancen den Ball nicht im Gästetor unter. So entschied wiederum Ujupaj mit einem zweifelhaften Elfmeter in der 89. Minute die Partie für den SVE.

TKSV Geisling. – Deggingen 1:3

Trotz einer kämpfersch überzeugenden Vorstellung ging der Tabellenvorletzte wegen später Gegentore wieder mal leer aus. Die Gastgeber verloren nach 28 Minuten Innenverteidiger Alattin Sevdi wegen Notbremse, glichen die Unterzahl aber durch enormen läuferischen Aufwand aus. Deggingen erhöhte nach dem Wechsel den Druck, brachte aber wenig zustande und war anfällig für Konter. Einen davon schloss Taner Kilic zur Führung für die zehn Geislinger ab. Es dauerte bis zur 81. Minute, ehe Sebastian Wiedmann ausglich. Fast im Gegenzug wehrte TVD-Schlussmann Steffen Ege einen Foulelfmeter von Ergün Sevdi ab und wiederum fast postwendend schoss Timo Rebmann die Degginger in Führung. Damit war der Widerstand der tapferen Gastgeber gebrochen, Yahya Manneh machte in der 89. Minute alles klar. „Einen Punkt hätten wir auf jeden Fall verdient“, haderte TKSV-Trainer Erkan Akinci.

TSG Salach – TSG Zell 3:0

Mit einem Doppelschlag stellten die Gastgeber schon in Durchgang eins die Weichen auf Sieg.Bekim Elezaj (28.) und Stefan Klein (32.) schossen den Tabellenzweiten binnen vier Minuten auf Kurs. Dominic Stankovic beseitigte 20 Minuten nach Wiederbeginn mit seinem Treffer zum 3:0 die letzten Zweifel am Salacher Heimsieg.