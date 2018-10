Fußball Selbst der Fünfte schielt zum Keller

Deggingen/Böhmenkirch / Thomas Friedrich

Tabellenplatz fünf, vier Punkte Rückstand auf die Spitze – mit einem Heimsieg gegen die SF Jebenhausen könnte der TV Deggingen endgültig in die Beletage der Kreisliga A aufsteigen. Für Trainer Daniel Straub spielt dieser Aspekt überhaupt keine Rolle. Ihn interessieren viel mehr die acht Zähler Vorsprung auf den Abstiegsrelegationsplatz.

In einer Liga, die so eng und ausgeglichen ist wie nie, geht es zu allererst ums Überleben. Für den Verbleib im erlauchten Kreis der 16 Mannschaften „braucht man dieses Jahr 40 Punkte“, schätzt Knaupp. Bislang haben die Seinen in zehn Partien schon mal deren 18 gesammelt.

Morgen um 15 Uhr kann Knaupp fast wieder auf den kompletten Kader zurückgreifen. Nur Torjäger Timo Rebmann droht nach Krankheit nicht rechtzeitig zu genesen. Alle anderen Akteure stehen zur Verfügung, für Knaupp ebenso paradiesische wie ungewohnte Zustände. Jetzt kann der Trainer „endlich mal den Konkurrenzkampf schüren“. Bislang haben es seine Schützlinge auch ohne einen solchen mehr als ordentlich gemacht.

Die Degginger haben erst zweimal verloren, gegen die Titelanwärter FC Eislingen und TSV Eschenbach.Da sollte gegen den Elften SF Jebenhausen ja nicht viel schiefgehen. Knaupp gibt dennoch den Mahner, er weiß um die Qualitäten des Gegners, der über „viele gute Einzelspieler“ verfügt. Jebenhausen, davon ist er überzeugt, wird „nicht mehr lange dort unten stehen“. Den Aufenthalt der Sportfreunde im Tabellenkeller wollen die Degginger aber gerne noch um eine Woche verlängern.

Keine Euphorie in Böhmenkirch

Mit einem Sieg im Spitzenspiel beim VfR Süßen kann die TG Böhmenkirch den Tabellenführer überholen und sich auf Platz eins der Kreisliga B 9 setzen, mit dann immer noch einem ausgetragenen Spiel weniger. So richtig trauen sich die Böhmenkircher aber selbst noch nicht.

Kapitän Peter Mahringer ist sich nicht sicher, ob die „ziemlich junge“ Mannschaft tatsächlich für den Aufstieg infrage kommt – und ob die TG das überhaupt als Ziel formulieren soll. Verliert sie morgen in Süßen, wäre das „kein Beinbruch“, sagt Mahringer. Er ist mit seinen 32 Lenzen der Methusalem im Team, „danach kommt bis 26 Jahren nichts mehr“, beschreibt er die Alterstruktur. Zu den Jüngeren gehört auch Ramiz Önder, der die ganze Woche krank geschrieben ist und wohl morgen ausfällt.

Was passiert, wenn die TG das Gipfeltreffen in Süßen gewinnt und sich auf Platz eins setzt, darüber macht sich Mahringer lieber „noch keine Gedanken“. In Aufstiegseuphorie wird selbst im Erfolgsfall kein Böhmenkircher verfallen.