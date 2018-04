Landesliga Schwarzer Sonntag für den FC Heiningen

Heiningen / Timo Rees

Die Landesliga-Fußballer des FC Heiningen erwischten gestern einen rabenschwarzen Sonntag und mussten sich Gastgeber FC Bargau verdientermaßen mit 3:5 geschlagen geben.

Die Gäste von der Voralb ließen von Beginn an unabdingbare Tugenden im Fußball vermissen, Kampfgeist, Wille und Einsatz waren gestern Nachmittag kaum vorhanden. Die Anfangsphase war trotzdem noch ausgeglichen, es gab einige Einschussmöglichkeiten für die Heininger.

In der 28. Minute konnten die Hausherren jubeln. Tobias Klotzbücher war allein auf weiter Flur und bezwang Funk mit einem platzierten Abschluss. Zehn Minuten später herrschte Verwirrung im Heininger Strafraum. Stefan Voitk nutzte die Situation aus und erzielte das 2:0. Kurz vor der Pause bekam Michael Neumann bei einer Kern-Ecke viel Platz und beförderte den Ball zum 2:1 in die Maschen.

Für die zweiten 45 Minuten nahm sich der FCH einiges vor, doch die Pläne wurden schon nach drei Minuten zunichte gemacht. Tobias Klotzbücher bekam einen Abpraller im Heininger Strafraum genau auf den Fuß und hatte keine Mühe, zum 3:1 einzuschieben. Die Gäste zeigten nun doch Moral und Dominik Mader erzielte im direkten Gegenzug den erneuten Anschlusstreffer, nachdem er von André Kriks in Szene gesetzt wurde. Der Tabellenführer war jetzt am Drücker. In der 56. Minute hatte Kriks die Riesenchance zum Ausgleich, doch er nagelte das Leder aus ­kürzester Distanz über den ­Kasten. Fünf Minuten später war das Spiel für Robin Reichert beendet. Nach einem Foul auf Höhe der Mittellinie bekam er zunächst die gelbe Karte, nach Rücksprache mit seinem Assistenten schickte Schiedsrichter Artur Grünwald ihn aber wegen einer Notbremse vom Feld.

Bei den sommerlichen Temperaturen hatten die Hausherren in Überzahl die besseren Karten. Tobias Klotzbücher krönte sein gutes Spiel in der 79. Minute mit seinem dritten Treffer. Vier Minuten später gab es den Heininger Anschluss. Dominik Mader bediente Pietro Maglio, der dem Keeper mit seinem Schuss aus 18 Metern keine Chance ließ. Den Schlusspunkt setzte in der 88. Minute Bargaus Markus Unfried.

Am Mittwochabend hat der Voralb-Klub bereits die Chance, die Scharte wieder auszuwetzen, wenn es für die Egger-Truppe zum Nachholspiel zum TSV Köngen geht. Timo Rees

FC Heiningen: Funk – Neumann, Reichert, Maglio, Rössler, Mader, Klack (58. Gromer), Hölzli, Kern (81. Lissner), Kaufmann (41. Kavak), Kriks (81. Gümüssu).