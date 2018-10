Fußball-Landesliga Schöne Serie endet mit herber Pleite

Geislingen / Frank Höhmann

Es war eine Mischung aus Vielem, das zur ersten Geislinger Niederlage im Eybacher Tal seit knapp eineinhalb Jahren führte (0:2 gegen Ebersbach). Die Leistung war nicht optimal, aber auch nicht gänzlich schlecht. Vor allem die ersten 30 Minuten ließen auf einen weiteren Heimsieg hoffen. Spätestens Sven Sönmez hätte nach Ibrahim Mohammeds Hereingabe den SC in Führung schießen müssen (30.).

„Es fehlten ein paar Basics. Das Ganze erinnerte an die Heimspiele von vor zwei Jahren“, stellte Geislingens Abteilungsleiter Andreas Strehle hinterher fest. Wie damals fehlten auch am Samstag gegen Buch Zielstrebigkeit und Entschlossenheit, zudem die Leichtigkeit und Power aus den ersten Partien der Saison.

Der TSV Buch brachte die Geislinger mit einfachen Mitteln zum Lamentieren und damit aus dem Konzept. Von Trainer Harry Haug taktisch hervorragend eingestellt, deckte der TSV vor rund 300 Zuschauern die Geislinger Schwäche bei und nach ruhenden Bällen auf. Beim 0:1 (31.), einem von Manuel Schrapp verwandelten Foulelfmeter, fühlten sich die Einheimischen nicht zum einzigen Mal von Schiedsrichter Nipp benachteiligt. „Da waren schon ein paar komische Dinger dabei“, spielte SC-Coach Jasko Suvalic auf einige umstrittene Entscheidungen des Unparteiischen an. Und weil der ansonsten besonnene Coach in der 60. Minute für seine Verhältnisse erneut aus der Haut fuhr, schickte Nipp ihn auf die Tribüne. „Normalerweise bin ich ja sehr ruhig, aber heute war ich schon nach wenigen Minuten auf 180“, sagte Suvalic.

Auch wenn es das Endergebnis vermuten lasse, „haben wir die Geislinger nicht einfach so hergespielt. Wir hatten schon auch ein wenig Glück, aber eben zur richtigen Zeit getroffen“, sagte Haug, der gerne ins Eybacher Tal kommt. Dort habe er „schon mit der SpVgg Au so gut wie nie verloren.“

Nach dem 0:2 durch Marco Zeh (55.) verkürzte Sönmez (67.), Schrapps Kopfballtrefer fünf Minuten später erstickte die aufkeimenden Hoffnungen auf eine Wende endgültig. In der 78. Minute erhöhte Timo Leitner mit der Hacke gar auf 1:4. „Am Ende ist uns dann alles gelungen“, sagte Haug. Die Geislinger konnten nur noch staunen. Sie hatten viel versucht, aber meist ideen- und erfolglos agiert. Zu viele Spieler erreichten nicht ihre Topform.

„Jetzt müssen wir in Hofherrnweiler eine Reaktion zeigen“, fordert Strehle. Ein Vorteil, dass es dann gegen ein wesentlich spielstärkeres Team geht? „Normalerweise liegen uns solche Mannschaften“, hofft Strehle, dass die Geislinger dort wieder die nötigen Prozentpunkte mehr herauskitzeln. Und wenn nicht? „Dann kannst du dort auch gewaltig auf die Mütze kriegen.“ Der SC hofft auf die Rückkehr von Verteidiger Tobias Müller, der gegen Buch aufgrund muskulärer Probleme erneut ausfiel. Zweimal hat er in dieser Spielzeit gefehlt, in den 180 Minuten hagelte es sechs Gegentreffer. Zuvor hatte der SC in acht Spielen nur vier Gegentore zugelassen.

Nach Spielschluss wollten sich die Geislinger nicht auch noch im Clubhaus von den Buchern düpieren lassen und lieferten sich zumindest im Wettsingen ein ebenbürtiges Duell.

SC Geislingen: Bahadir – Feldmeier (38. Heinzmann/64. Mädel), Grupp, Schöll, Bäumel, Petricevic, Orlando, Ceküc, Sönmez, Mohammed (75. Karahan), Ruther (46. Volk).