Fußball Schlechteste Saisonleistung

Ebersbacher Auswärtssieg in Hofherrnweiler

Einen 2:1 (1:1)-Erfolg feierte Fußball-Landesligist SV Ebersbach am Karsamstag bei der TSG Hofherrnweiler. Nachdem die Ebersbacher in der dritten Minute die Großchance zur Führung durch Vincenuo Parrinello liegen gelassen hatten, machte es der Gastgeber in der zehnten Minute besser und ging bedingt durch einen Abwehrfehler durch Weißensee mit 1:0 in Führung. Die Gäste konnten in der 33. Minute den verdienten Ausgleich durch Lars Grünenwald erzielen, dessen 20-Meter-Schuss wurde so abgefälscht, das er unhaltbar im Gehäuse der Gastgeber einschlug.

Der SV Ebersbach blieb auch in Halbzeit zwei dominant und belohnte sich dafür mit dem 2:1-Führungstreffer in der 54. Minute, nachdem Lars Grünenwald mit einer tollen Vorarbeit Vincenzo Parinello bedient hatte und der überlegt vollendete. Nur 60 Sekunden später ergab sich für Caglar Celiktas die große Möglichkeit den Spielstand zu erhöhen, doch er traf nur den Innenpfosten des Gehäuses. Die Gäste beherrschten bis zum Spielende weiter das Geschehen und ließen keine Torchance zu, so dass es nach einer kollektiv guten Mannschaftseistung beim verdienten Auswärtssieg blieb. kk