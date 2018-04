Fußball Schlag auf Schlag für den Sportverein

Göppingen / Andreas Böhringer

Gegen die Topteams Freiberg, Balingen und Villingen sammelte der Göppinger Sportverein vier Zähler, am Mittwoch folgte im Nachholspiel bei Abstiegskandidat SV Spielberg ein 3:1-Erfolg. Die Leistung war nicht berauschend, aber die Rot-Schwarzen haben mittlerweile die Souveränität, solche Partien nach Hause zu schaukeln. Für Franco Petruso ein Qualitätsmerkmal: „Im Kader steckt ein unfassbares Potenzial, eigentlich haben wir Balingen und Villingen dominiert.“

Der 29-Jährige musste von draußen zusehen, denn Petruso ist nach seiner schweren Knieverletzung (Kreuzband- und Innenmeniskusriss) noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. „Im Knie ist alles ok, Schmerzen hatte ich von Anfang an kaum. Seit zwei Wochen trainiere ich mit der Mannschaft, zur vollen Belastung fehlt noch etwas. Es ist eine Kraft- und Stabilitätsfrage“, erklärt der technisch starke Rechtsfuß und ist überzeugt, bald wieder im Aufgebot stehen zu können. Nach der OP bereitete ihm zunächst der Meniskus Probleme in Sachen Beweglichkeit, „das hat mich ein, zwei Monate gekostet“, dennoch bewertet er im Rückblick den Verlauf seiner Reha als gut: „Bei solch einer Verletzung darf man nichts überstürzen. Von Verein und Trainer habe ich alle Zeit der Welt bekommen.“

Die sportliche Zukunft von Petruso ist offen, denn der Vertrag des Routiniers, der 2016 vom FC Heiningen kam und jahrelang für die Stuttgarter Kickers am Ball war, endet im Sommer. „Ich würde gerne bleiben“, hofft er, an der Göppinger Erfolgsstory im baden-württembergischen Oberhaus weiter mitschreiben zu können. Der kombinationsstarke Akteur passt mit seiner Spielweise gut zum spielerischen Ansatz von Übungsleiter Gianni Coveli, der auf Ballbesitz und Offensive setzt. „Der Kern der Mannschaft bleibt zusammen, Gianni und die Verantwortlichen machen einen sehr guten Job. Letztes Jahr ging noch viel über Kampf und Einsatz, mittlerweile spielen wir richtig guten Fußball und treten dominant auf“, meint Petruso und verspricht: „Die Fans können sich weiterhin auf guten und schönen Offensivfußball freuen, das wird Gianni fortführen.“ Ob die Zuschauer an der Hohenstaufenstraße dann auch noch Tore von Franco Petruso bejubeln dürfen, wird sich bald entscheiden, denn die Gespräche sollen zeitnah beginnen. „Gianni und ich haben ausgemacht, dass wir erst reden, wenn ich weiß, wie es mit dem Knie aussieht“, erklärt Petruso, „nächste Saison bin ich wieder bei hundert Prozent.“ Am Samstag wird er wieder in zivil seine Teamkameraden anfeuern, die bei Regionalliga-Absteiger FC Nöttingen gastieren. Die Gastgeber stehen mit 40 Punkten auf Rang acht im Klassement und hinken den eigenen Ansprüchen hinterher. Die Truppe von Dubravko Kolinger erwischte einen starken Saisonstart, konnte dieses Niveau aber nicht konservieren und muss sich mit einem Platz im Tabellenmittelfeld begnügen.

Chris Loser und Max Ziesche können berufsbedingt nicht mit nach Nöttingen fahren, ansonsten sind alle Mann an Bord. Andreas Böhringer

Info Mitfahrgelegenheit im Mannschaftsbus, Abfahrt um 12 Uhr am SV-Stadion.