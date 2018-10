Landesliga Scheintoter SC hüpft noch aus der Kiste

Neu-Ulm / Frank Höhmann

Dank eines Powerplays in der Schlussviertelstunde und eines Treffers von Joker Ibrahim Mohammed rettete Fußball-Landesligist SC Geislingen immerhin noch einen Zähler. „Dabei waren wir schon tot“, sagte Trainer Jasko Suvalic. Recht hatte er, zum Glück überbot sich die Mannschaft seines Gegenübers Ünal Demirkiran in der zweiten Hälfte im Auslassen bester Torgelegenheiten. „Wir haben in jedem Spiel Chancen ohne Ende und hätten den Deckel frühzeitig draufmachen können, machen die Dinger aber einfach nicht rein“, haderte Demirkiran.

Im Heimspiel gegen den SC hätten die Neu-Ulmer Mitte der zweiten Hälfte 4:1 führen müssen. Doch deren verheerende Chancenverwertung ließ den Primus vor 150 Zuschauern am Leben. Nach einer unsortierten und von Abstimmungsproblemen geprägten Anfangsphase hatten sich die Geislinger in die Partie gekämpft und den Neu-Ulmer Führungstreffer durch Christian Bohnacker (17.) neun Minuten später ausgeglichen. Yannick Ruther legte zurück auf Sven Sönmez, der aus 16 Metern mit einem Flachschuss zum 1:1 traf (26.).

Der SC versprühte wenig Glanz, zudem war die Abwehr nicht so sattelfest wie sonst. Neben Karlo Petricevic musste Suvalic in Tobias Müller (Zerrung) kurzfristig einen weiteren Leistungsträger ersetzen. Sah Suvalic in der ersten Hälfte noch einige gute Ansätze, denen nur der letzte Pass fehlte, kamen die Seinen nach der Pause lange Zeit nicht mal mehr zum Ansatz. Neu-Ulm riss das Spiel an sich, beherrschte die Zweikämpfe und agierte wesentlich gefährlicher.

Zur erneuten Führung benötigten die Gastgeber jedoch einen ruhenden Ball und die Mithilfe von Geislingens Torhüter Murat Bahadir, der einen Freistoß von Tim Schweizer durch die Hände gleiten ließ (55.). Bahadir bügelte seinen Fehler anschließend mit zwei starken Paraden wieder aus. Den Rest taten die Neu-Ulmer, die es verpassten, dem SC den vorzeitigen Knockout zu versetzen. Zwei Minuten nach dem 2:1 hatten sie auch Pech, als der Ball nach einem Schuss von Awet Kidane vom Innenpfosten zurück ins Feld sprang.

Und so biss sich der SC doch noch ins Spiel zurück und attackierte unermüdlich. Lohn des Sturmlaufs: Nach einer Flanke von Julius Bäumel wuchtete der zehn Minuten zuvor eingewechselte Ibrahim Mohammed bei ­seinem Landesliga-Debüt den Ball per Kopf zum 2:2 ins Tor (80.). „Mit diesem Ergebnis müssen wir zufrieden sein“, räumte Suvalic ein.

SC Geislingen: Bahadir – Heinzmann (70. Mohammed), Grupp, Schöll, Bäumel, Volk, Orlando, Sönmez, Feldmeier, Mädel (75. Karahan), Ruther (60. Ceküc).