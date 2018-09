Waldstetten/Geislingen SC Geislingen nimmt den Spitzenreiter auseinander

Waldstetten/Geislingen / SWP

Mit 6:0 hat der SC Geislingen am Sonntagnachmittag den TSGV Waldstetten besiegt. Der SC ist nun selbst Tabellenführer der Landesliga.

So etwas nennt man eine Gala: Im Spitzenspiel der Landesliga hat der SC Geislingen eine famose Leistung hingelegt. Am Sonntagnachmittag trat der SC beim TSGV Waldstetten an, der bis vor diesem Spieltag noch der Tabellenführer der Landesliga war.

Doch das Team von Trainer Jasko Suvalic besiegte am Sonntag Waldstetten mit 6:0 – auswärts.

Dank der Treffsicherheit seiner Spieler und den cleveren taktischen Vorgaben hat der SC damit selbst wieder die Tabellenführung in der Landesliga übernommen.

Allein Marcel Mädel erzielte drei Treffer.

Ein ausführlicher Spielbericht kommt am Montag!

... lade FuPa Widget ...