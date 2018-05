Kreisliga A 3 Salach steckt Rückstand drei Mal weg

Kreis Göppingen / swp

Eschenbach – Deggingen 0:1

(jg). Mit seiner einzigen Chance nahm der TV Deggingen die volle Punktzahl aus Eschenbach mit. Der TSV kontrollierte die gesamte Partie, brachte aber beste Chancen nicht im Degginger Tor unter. So vergaben Saliou (34.), Devidze (39.) und wieder Saliou (52., 68.). Einen unberechtigten Handelfmeter nutzte Marc Aigner zum 0:1 (71.), danach drückte der TSV, aber mehr als der Lattentreffer durch Lukas Mroz (81.) sprang nicht mehr heraus.

Wäschenbeuren – Wendling. II 3:0

(ch). 50 Minuten lang hielt der Abwehrriegel des Tabellenletzten aus Wendlingen. Dann brach Lukas Fuchs den Bann für Wäschenbeuren. Im Anschluss betrieb die Heimelf Chancenwucher. Dennoch gelangen erneut Lukas Fuchs und dem eingewechselten Lukas Koch weitere Treffer für Wäschenbeuren zum ungefährdeten Heimsieg.

TSG Salach – Rechberghausen 3:3

600 Zuschauer sahen ein aufregendes und ausgeglichenes Spitzenspiel, das seinem Namen alle Ehre machte. Schon in den ersten 14 Minuten fielen drei Treffer. Nico Kuttler legte in der 8. Minute zum 0:1 für Rechberghausen auf fremdem Platz vor, aber Steffen Moro glich wenig später per Elfmeter aus. Die erneute Führung für den Tabellenführer von Manuel Tamas zum 1:2 hatte immerhin bis zur 55. Minute Bestand, ehe der Salacher Dominik Stankovic egalisierte. Dann kam endgültig die Zeit der Torjäger mit ihren Doppelpacks. Manuel Tamas besorgte in der 76. Minute die dritte Führung für Rechberghausen. Offensichtlich war die Freude der Gäste über die zum Greifen nahe Meisterschaft zu groß, denn nur zwei Minuten später hieß es durch Dominik Stankovic 3:3 und auch auf Seiten der Salacher können Spieler und Fans weiterhin auf den Titel hoffen.