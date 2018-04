Fußball Rumpfelf setzt sich locker durch

Ebersbach / Oliver Konya

Mit dem letzten Aufgebot mussten die Landesliga-Fußballer des SV Ebersbach gestern Abend beim abstiegsgefährdeten FV Nürtingen antreten. Dennoch hatten die Gäste die erste Chance, als Kapitän Caglar Celiktas in der fünften Minute nach einer Flanke frei zum Kopfball kam, doch knapp das Ziel verfehlte. Die Nürtinger kamen in der 13. Minute zum ersten Mal gefährlich vor das Tor der Gäste. David Coconcelli scheiterte jedoch am Ebersbacher Keeper Timo Schurr.

Nach einem schweren Abwehrfehler der Nürtinger nahm Gästeakteur Stefano Magno Tempo auf und bediente Celiktas, der die Kugel in der 21. Minute aus zehn Metern zur 1:0-Führung der Ebersbacher einschob. In der 26. Minute dezimierten sich die Gastgeber nach einer Unsportlichkeit von Loris Bauer selber, der den am Boden liegenden Lars Grünenwald abschoss, obwohl das Spiel längst unterbrochen war, und dafür die Rote Karte sah.

Nachdem sich die Nürtinger in der 32. Minute einmal über die Mittellinie gewagt hatten, fuhren die Gäste über Florian Ujupaj einen Konter. Der Ebersbacher legte den Ball auf Grünenwald zurück, der das Leder aus 16 Metern ins Nürtinger Toreck schlenzte.

Die Gäste ließen weiterhin Ball und Gegner laufen und hatten in der 41. Minute durch Ujupaj eine Großchance, die FV-Torwart Benedict Seidemann jedoch vereiteln konnte. In der 44. Minute kombinierte sich Ebersbach durch die Reihen des Gastgebers. Ujupaj konnte im Nürtinger Strafraum nur durch ein Foul gestoppt werden, sodass Schiedsrichter Denis Bisaki folgerichtig auf Elfmeter entschied. Celiktas ließ sich die Chance nicht nehmen und traf zum 3:0-Pausenstand.

Zu Beginn der zweiten Hälfte nutzte der umtriebige Ujupaj die Nürtinger Abwehrspieler als Slalomstangen und stand nach einem Doppelpass mit Magno allein vor Keeper Seidemann, doch dieser bewahrte seine Elf vor einem höheren Rückstand. Die Gäste bestimmten weiterhin das Geschehen, ließen jedoch die letzte Konsequenz vermissen. So hatten die Nürtinger nach einem Konter in der 72. Minute durch Oliver Scherb eine gute Chance, doch der Nürtinger schob den Ball aus kurzer Distanz am Tor der Ebersbacher vorbei.

Ein toller Gassenball von Grünenwald auf Ujupaj in der 79. Minute war der Auslöser für den Treffer zum 4:0. Ujupaj legte ab auf den reaktivierten Oldie Pascal Römpfer, der aus kurzer Distanz einnetzte. In der 90. Minute konnte sich Ebersbachs Keeper Schurr noch einmal auszeichnen, als er gegen den durchgebrochenen Coconcelli abwehren konnte. So blieb es beim auch in dieser Höhe verdienten 4:0 (3:0)-Erfolg des SV Ebersbach, der durch den dreifachen Punktgewinn den dritten Platz in der Fußball-Landesliga zementierte. Der Tabellenvierte TSV Buch empfängt am morgigen Sonntag die TSG Hofherrnweiler-Unterrombach und kann dann den Vorsprung der Ebersbacher wieder verringern. Oliver Konya

SV Ebersbach: Schurr – Nicastro, Ivezic (67. Roos), Strohmaier, ­Kqiraj, Grünenwald, Abramowitz, Magno, Bogdanovic (60. Sah­i­novic), Ujupaj, Celiktas (65. Römpfer).