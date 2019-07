Der Bezirksligist SG TT Göppingen meldet seine Mannschaft vom Spielbetrieb ab.

Hiobsbotschaft für die Fußballer im Bezirk Neckar/Fils: Dreieinhalb Wochen vor dem Start in die neue Bezirksliga-Saison hat die SG TT Göppingen ihre Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet. Als Grund nennt SG-Vorsitzender Adem Öztürk Führungsprobleme im Verein. Der 41-Jährige zieht sich aus beruflichen Gründen nach fünf Jahren als Klubchef zurück. Ein geeigneter Nachfolger konnte nicht gefunden werden.

„Keiner will die Arbeit machen, die ich über Jahre gemacht habe“, sagte Öztürk gestern, „das tut mir richtig weh, weil die Leute nicht interessiert sind an unserem Verein. Ich habe keinen Nachfolger gefunden, obwohl wir gar keine Schulden haben.“ Gerüchte, wonach die SG wegen Spielermangels zurückgezogen haben soll, weist der selbstständige IT-Fachmann zurück. „Wir hatten einen neuen Trainer und 15 neue Spieler an der Hand. Insgesamt hatten wir 20, 21 Spieler, das ist für die Bezirksliga ausreichend“, ließ Öztürk aus seinem Istanbul-Urlaub wissen. Nach seiner Rückkehr aus der Türkei wird Öztürk den Verein beim Amtsgericht stilllegen, jedoch nicht auflösen, wie er betont.

Der Klubboss hatte vier Jahre lang die Geschicke bei Turanspor Göppingen geleitet. Als der Verein mit dem zweiten türkischen Fußballklub aus der Kreisstadt, dem TASV, zusammenging, wurde er Vorsitzender und führte die SG TT von der Kreisliga B bis ans Tor zur Landesliga, in der vergangenen Saison nach gutem Beginn auf Rang zwölf.

Bei den Funktionären im Fußballbezirk löste die Abmeldung Frust aus. „Ich bin tief enttäuscht und muss das erst mal verdauen“, sagte Bezirksvorsitzender Rainer Veit, der gestern Vormittag von Öztürk telefonisch über den Rückzug informiert wurde. Noch vor kurzem sei ihm versichert worden, dass der Verein sein Team auf keinen Fall aus der Bezirksliga zurückziehen würde.

Schon unmittelbar vor dem Meldeschluss kurz nach Pfingsten hatte es Gerüchte über einen Rückzug des türkischen Klubs gegeben. Bereits zu diesem Zeitpunkt war klar, dass viele Spieler den Klub verlassen und sich dem JC Donzdorf anschließen würden, der gerade in die Kreisliga A 3 aufgestiegen ist. Doch dann meldete die SG TT kurz vor knapp doch noch für die nächste Saison.

Bezirksspielleiter Johannes Veit informierte gestern Nachmittag Vereine und Medien über den Rückzug. „Bereits im Vorfeld geahnt, ist es nun Realität geworden“, heißt es zu Beginn in seiner E-Mail, „prinzipiell möchte ich diese leidige Geschichte unkommentiert lassen“, so Johannes Veit weiter. Der Spielleiter bezeichnete das Verhalten des türkischen Vereins als „Hinhaltetaktik, nach dem Motto, wir melden schon, keine Angst“. Die Meldung für die kommende Spielzeit sei nur pro forma gewesen, vermutet Johannes Veit. „Die gemeldeten Spieler waren alle um die 40 Jahre alt“, erklärt der Spielleiter.

Durch den Rückzug der SG TT Göppingen werden der Bezirksliga, die am 25. August ihren Spielbetrieb aufnimmt, nur 15 statt 16 Mannschaften angehören. Außerdem wird es nur zwei Absteiger geben. Wolfgang Karczewski