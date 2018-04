Kreisliga A 3 Rückstand ist Weckruf für Spitzenreiter

Kreis Göppingen / swp

Eschenbach – TSG Salach 2:2

(jg). Eschenbach hatte zunächst etwas mehr vom Spiel, ohne zwingend zu werden. Die Gäste hätten durch Nigl (17.), Stankovic (23.) und Moro (41.) in Führung gehen müssen. Besser machte es Robert Wais auf der Gegenseite, der eine Maßflanke von Saliou zum 1:0 verwertete (42.). Nach der Pause dominierte zunächst Eschenbach, Lukasz Mroz erhöhte per Freistoß (66.). Sechs Minuten später staubte Gedik zum 2:1 ab und in der 79. Minute glich Anthony Gyesaw sogar aus. In dem offenen Schlagabtausch in der Schlussphase sah der Salacher Marcel Fink Gelb-Rot (84.).

TSG Zell – Albershausen 2:2

(tb). Nach einem Freistoß durch Tilmann Siebert verschätzte sich der Zeller Torhüter und der Ball fiel ins Tor. Nach einer vergebenen Großchance des TSG glich Peter Schwegler per Kopf vor 150 Zuschauern im zweiten Durchgang aus. Im Gegenzug brachte erneut Siebert die Gäste wieder in Führung. Die Zeller gaben nie auf und erzielten durch Julian Speer das verdiente 2:2 (85.).

Wäschenbeur. – SF Jebenh. 0:2

(ch). Eine Stunde lang begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe, ohne zum Torerfolg zu kommen. Dann setzte Timo Khalil den entscheidenden Nadelstich für die Sportfreunde. Wäschenbeuren rannte nach dem Rückstand an, SF-Keeper Graf sicherte mit einigen Paraden die Führung für sein Team. In der Nachspielzeit tütete Arsim Istrefi nach einem Konter den Sieg für die Sportfreunde endgültig ein.

Deggingen – GSV Dürnau 1:1

(ue). Bei sommerlichen Temperaturen hatten die Gäste den besseren Start mit zwei guten Möglichkeiten. Die überraschende Degginger Führung in der 19. Minute schoss Timo Angerer nach schöner Vorarbeit von Daniel Aigner. In der Folgezeit verpassten es die Gastgeber, den Vorsprung auszubauen. In der zweiten Hälfte war Dürnau die bessere Mannschaft und Lukas Brügger gelang in der 55. Minute der völlig verdiente Ausgleich. Die Degginger verloren nun völlig den Faden und waren am Ende mit dem Remis gut bedient.

Ottenbach – TKSV Geisl. 5:0

Der Treffer von Torjäger Marco-Pietro Greco Sekunden vor der Pause war der Dosenöffner, bis dahin hatte die Abwehr des Tabellenvorletzten standgehalten. Im zweiten Durchgang gab es für die Ottenbacher keine Bremsen mehr. Dominik Grupp (55.) erhöhte auf 2:0, Greco legte mit seinem zweiten Treffer nach (65.). Marko Burkhardtsmaier (70.) und Christian Frey (83.) machten das Schützenfest perfekt.