Fußball Remis für Rumpftruppe

Bad Boll / Markus Munz

Mit dem letzten Aufgebot reichte es für Landesligist TSV Bad Boll nicht zum erhofften Heimsieg gegen den TSV Weilimdorf.

Benjamin Geiger, der Trainer des Fußball-Landesligisten TSV Bad Boll, musste gegenüber der bitteren 2:3-Pille beim FC Bargau gestern im Heimspiel gegen den TSV Weilimdorf auch noch drei weitere Stammspieler ersetzen. Die Routiniers Pascal Hartmann (krank) und Sebastian Aust (Gelb-Rot-Sperre) standen gegen Weilimdorf nicht zur Verfügung.

Nicht so schnell zurück wie die beiden kehrt der dritte Ausfall. Eric Llanes, mit elf Treffern erfolgreichster Bad Boller Torschütze, verletzte sich in Bargau schwer am Knie und verfolgte die Partie gestern an Krücken. Die genaue Diagnose steht noch aus, im schlimmsten Fall ist beim Spanier sogar das Kreuzband betroffen. „Sein Ausfall tut uns richtig weh. Unter diesen Umständen mit zehn verletzten Spielern bin ich zufrieden, mit welcher Mentalität die Mannschaft heute aufgetreten ist“, erklärte Geiger nach dem tor- und phasenweise von beiden Seiten trostlosen Remis vor 150 Zuschauern gegen den TSV Weilimdorf.

„Was ein Hansjörg Aust mit seinen 33 Jahren heute gelaufen ist, davor ziehe ich den Hut“, ergänzte Geiger, der „natürlich auch lieber einen Dreier“ eingefahren hätte, aber angesichts der Aufstellung – auf der Bank saßen nur angeschlagene Spieler und A-Junior Malte Wittlinger – einer stabilen Defensive in Form einer Fünferkette den Vorrang eingeräumt hatte. Die einzige Spitze Felix Hummel hatte zwei gute Gelegenheiten für den TSV Bad Boll, scheiterte aber jeweils am Gästetorhüter.

In Hälfte eins hatte der TSV Weilimdorf mehr vom Spiel, über 90 Minuten brachten aber beide Teams wenig Konstruktives zustande. „Ich denke, dass es heute ein gerechtes 0:0 war“, bestätigte Torhüter Marc Scherrenbacher, „in dieser schwierigen Phase, in der wir uns personell befinden, und speziell nach der unglücklichen Niederlage mit der letzten Aktion in Bargau, bringt uns auch der eine Punkt moralisch weiter. Ein Lob an die Mannschaft, dass sie es in dieser Formation heute so über die Bühne gebracht hat.“

Durch das gleichzeitige 0:3 von Bargau gegen Schlusslicht Köngen wurde mit dem Remis sogar ein Zähler mehr auf den Relegationsplatz erarbeitet. Eine weitere positive Nachricht war immerhin der erste Kurzeinsatz von Torjäger Daniel Zuljevic. Als nächster Gegner kommt am Samstag um 17 Uhr mit Lokalrivale TSV Weilheim allerdings ein anderes Kaliber. Der Abstiegskampf wird für den TSV Bad Boll, so fürchtet Trainer Geiger, „hart bis zum Schluss“ bleiben.

TSV Bad Boll: Scherrenbacher – Philipp, Kivotidis, Ayyildiz, Djorovic, Maticevic, H. Aust, Falzone, Persch, Damanti (90.+2 Rapp), Hummel (80. Zuljevic).