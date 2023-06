So geht Sommermärchen: Im Vorjahr war der TSGV Albershausen als A 3-Vertreter in der Relegation an Adelberg mit 1:2 gescheitert. In Rechberghausen. Nun, ein Jahr später, ist Albershausen wieder zurückgekehrt in die A 3 – in Rechberghausen. „Das ist der Wahnsinn“, sagt TSGV-Coach Miran H...