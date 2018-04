Fußball Relegation ist schon terminiert

Kreis Göppingen / Pr.

Die Relegation zur Kreisliga A 3 beginnt am Mittwoch, 13. Juni, um 18.30 Uhr in Faurndau mit dem Spiel der Tabellenzweiten von Kreisliga B 9 und B 8. Der Sieger trifft am 16. Juni um 15 Uhr in Ottenbach auf den Zweiten der Kreisliga B 7. Der Gewinner dieser Runde spielt am 23. Juni um 18 Uhr gegen den ersten Nichtabsteiger der Kreisliga A 3 um den Platz in der A 3.

Die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga beginnt am 14. Juni um 18.30 Uhr in Tischardt, wo die Zweiten der Kreisligen A 2 und A 1 aufeinander treffen. Der Sieger tritt am 17. Juni um 11 Uhr in Hochdorf gegen den Zweiten der Kreisliga A 3 an. Der Gewinner dieser Runde darf dann am 24. Juni um 15 Uhr beim FV Nürtingen gegen den ersten Nichtabsteiger der Bezirksliga um den Platz in der Bezirksliga spielen.

Beim Versuch, in die Landesliga aufzusteigen, bekommt es der Zweite der Bezirksliga Neckar/Fils zunächst mit dem Zweiten des Bezirks Stuttgart zu tun. Sollte sich der Neckar/Fils-Vertreter durchsetzen, tritt er am Sonntag, 17. Juni, in Eislingen gegen den Sieger des Vergleichs Donau/Iller gegen Kocher/Rems an. Dieses Spiel ist noch auf 15 Uhr angesetzt, wird aber voraussichtlich auf 11 Uhr verlegt, weil die Nationalmannschaft bei der WM in Moskau um 17 Uhr das Gruppenspiel gegen Mexiko austrägt. Pr.