Fußball Relegation beginnt am Mittwoch

Pr.

Seit vielen Jahren haben die Tabellenzweiten der Fußball-Ligen die Chance, über eine Relegationsrunde den Aufstieg in die nächsthöhere Klasse zu schaffen. Erprobt wurde dieses System im Bezirk Neckar/Fils, längst wird es in ganz Württemberg angewandt.

Der Auftakt der Relegation 2018 erfolgt am Mittwoch um 18.30 Uhr in Faurndau, wo sich die Tabellenzweiten der Kreisligen B9 und B8, FTSV Ditzenbach/Gosbach und Frisch Auf Göppingen, gegenüberstehen. Der Sieger dieser Begegnung trifft dann am Samstag um 16 Uhr in Ottenbach auf den Zweiten der B7, den TV Eybach.

Die Aufstiegsrunde zur Bezirksliga beginnt ohne Kreisvereine, am Donnerstag treffen in Tischardt die Zweiten der Kreisligen A1 und A2, VfB Oberesslingen/Zell und TSV Grafenberg, aufeinander. Der Sieger spielt dann am Sonntag um 11 Uhr in Hochdorf gegen den Zweiten der Kreisliga A3, TSG Salach. Pr.