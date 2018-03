Fußball Regionalligist Ulm gastiert in Ebersbach

Ebersbach / ok

Die Wetterkapriolen machen es möglich. Weil die Regionalliga-Partie des SSV Ulm 1846 am Wochenende ausgefallen ist und die „Spatzen“ am kommenden Wochenende in ihrer Liga spiel­frei sind, suchten die Verantwortlichen um Trainer Tobias Flitsch eifrig nach Testspielgegnern und wurden gleich zwei Mal im Kreis Göppingen fündig.

Am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr gastieren die Ulmer Fußballer beim Oberligisten SV Göppingen. Gespielt wird auf dem Kunstrasenplatz an der Hohenstaufenstraße. Am Freitag treten die Ulmer beim Landesligisten SV Ebersbach an. Spielbeginn ist ebenfalls um 18.30 Uhr im Strutstadion. Einen Tag später steigt für die Ebersbacher die Generalprobe für das erste Rückrundenspiel gegen den TSGV Waldstetten gegen den Verbandsligisten Calcio Leinfelden-Echter­dingen. Anpfiff der Partie ist um 14 Uhr.

Auch das dritte Vorbereitungsspiel gegen den Landesligisten SV Fellbach konnte der SVE mit 4:1 gewinnen. Ebersbach brauchte zehn Minuten, um ins Spiel zu kommen. Unter anderem entschärfte Keeper Max Piegsa einen Foulelfmeter. Von dort an war der SVE Chef im Ring und ging durch Daniel Schmidt in Führung. Vincenzo Parrinello hatte vor dem Pausenpfiff die Chance, die Führung auszubauen, doch er verschoss ebenfalls einen Elfmeter.

Stefano Magno erhöhte in Hälfte zwei auf 2:0. Kunstschütze Moritz Gutmann zirkelte den Ball aus halblinker Position mit einem 20-Meter-Freistoß in den Torwinkel zum 3:0. Für den vierten Treffer sorgte Caglar Celiktas, der nach gutem Pressingverhalten den Ball dem gegnerischen Innenverteidiger abluchste und zum 4:0 traf. Dem Gastgeber gelang nur noch der Ehrentreffer. ok