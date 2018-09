Fußball Ponik spürt trotz Fehlstarts volle Rückendeckung

Wiesensteig/Mühlhausen/Eybach / Thomas Friedrich

Vier der vergangenen fünf Spiele verloren, Absturz auf den viertletzten Tabellenplatz – so hatte sich der TSV Obere Fils den Start nicht vorgestellt. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga wollte Obere Fils in der Kreisliga A 3 mal den allwöchentlichen Kampf ums Überleben vergessen und sich langsam wieder ans Siegen gewöhnen. Stattdessen hat den TSV die Abstiegszone wieder.

Der neue Trainer Naim Ponik spürt trotz des Fehlstarts „vollstes Vertrauen“ der Mannschaft und der Vereinsführung. Er kann die Niederlagen ja schlüssig erklären, schuld sind die „unheimlich vielen Ausfälle“. Bis zu sieben Akteure, darunter „mindestens fünf Stammspieler“ musste Ponik ersetzen. Morgen um 15 Uhr gegen den ASV Eislingen fehlen Christian Mayer, Michael Allmendinger, Vincenzo Barretta, Basri Ponik, Burak Selcuk, Michael Pehl und Johannes Unold.

Zum Glück ist auf Torjäger Marco Floridia Verlass, der zurzeit regelmäßig trifft. Auch ohne seinen kongenialen Partner Selcuk, „die beiden zusammen im Sturm, das ist für diese Liga wohl einzigartig“, sagt Ponik. Er selbst, obwohl erst 27 und in der Kreisliga-Mannschaft bester Torschütze, fühlt sich für einen Einsatz eine Klasse höher nicht fit genug. „Mehr als 30 Minuten sind nicht drin“, sagt Ponik und hofft auf die baldige Rückkehr seiner Stammbesetzung. Er ist des ständigen Improvisierens überdrüssig.

Letzte Ausfahrt Donzdorf

Hinter den Erwartungen herhinkt auch der TV Eybach. Nach zwei Vize-Meisterschaften in der Kreisliga B 7 in Folge mit anschließendem Scheitern in der Relegation peilte Trainer Gunter Ruff diesmal die Meisterschaft an. Nach fünf Spielen ist die schon weit entfernt. Da Ruffs Schützlinge bereits „zwei Spiele vergeigt“ haben, stehen sie morgen beim verlustpunktfreien Tabellenführer JC Donzdorf am Scheideweg.

Die Eybacher müssten gewinnen, um sich im Titelrennen zurückzumelden. Ausgerechnet in dieser Partie fehlen mit Kapitän Sven Jarosch (Urlaub), Andre Geiger und Marco Birke (beide Magen-Darm-Virus) sowie dem verletzten Robert Funk gleich vier Stützen. Die hochkarätig besetzten Donzdorfer, mutmaßt Ruff, werden in dieser Saison „nicht viele Spiele verlieren“.

Morgen sollte einer dieser seltenen Momente eintreten. Verlieren die Eybacher, weiß Ruff, „sind wir eine Weile lang weg vom Fenster.“ Selbst Rang zwei geriete dann außer Sichtweite. Einziger Vorteil: Das reduziert die Gefahr, zum dritten Mal in Folge in der Relegation zu scheitern, auf null.