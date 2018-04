Landesliga Pokal-Generalprobe gelingt perfekt

Ebersbach / Oliver Konya

Mit einer starken Vorstellung beim 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den TSV Buch trotz fast einstündiger Unterzahl hat Fußball-Landesligist SV Ebersbach Selbstvertrauen für das WFV-Pokal-Viertelfinale gegen Oberligist Freiberg getankt.

Mit einem Paukenschlag begann die Partie im Strutstadion, nach 60 Sekunden schlug es im Gästetor ein. Der 20 Meter-Freistoß von Caglar Celiktas blieb in der Mauer hängen, doch Fabian Abramowitz versenkte den Abpraller aus 16 Metern zum 1:0. Der Gastgeber war im Vergleich zum Blaustein-Spiel nicht wiederzuerkennen, eine Celiktas-Chance (6.) vereitelte Torwart Maier. In der 9. Minute musste Maier wieder eingreifen, als er den Kopfball von Tomislav Ivezic zur Ecke lenkte. Die Gäste deuteten in der 20. Minute ihre Stärke an, doch die Sailer-Direktabnahme flog weit am Tor vorbei. Ebersbach blieb tonangebend und hatte in der 24. Minute den nächsten Hochkaräter, als Ivezic einen Kopfball knapp über den Balken setzte. Nach einer Schwalbe eines Buchers in der 37. Minute zeigte der Unparteiische Stephany zur Überraschung aller auf den Elfmeterpunkt und völlig unverständlich dem vermeintlichen Sünder Benjamin Klement die Rote Karte. Den Strafstoß setzte Schrapp an den Querbalken.

Trotz Unterzahl machte der Gastgeber weiter wie in Hälfte eins, indem Jannik Froschauer in der 48. Minute nach einem Eckball freistehend den Ball zwei Meter am Gehäuse vorbeiköpfte. Der quirlige Jozef Kqiraj leitete in der 50. Minute seinen eigenen Treffer ein, als er den eroberten Ball auf den Flügel zu Florian Ujupaj spielte, der das Leder punktgenau auf den Kopf von Kqiraj flankte. Dieser traf zunächst die Latte, den zurückprallenden Ball versenkte er per Kopf zum 2:0. In der 63. Minute setzte wieder Froschauer nach einer Ecke zum Kopfball an, doch er vergab erneut. Von den enttäuschenden Gästen kam gar nichts, selbst in Überzahl. Anders Ebersbach, das in der 68. Minute nach einer tollen Ujupaj-Vorarbeit durch Vincenzo Parrinello die Chance hatte, die Führung auszubauen, doch er scheiterte allein vor dem Keeper. In der 81. Minute krachte das Leder erneut ans Aluminium, als Jannik Froschauer aus halbrechter Position trocken abzog. Eine Minute später hatte er sein Visier besser eingestellt, als ihm der Ball nach einer Flanke vor die Füße fiel und er unhaltbar aus sieben Metern zum 3:0 einnetzte. Der Gästekeeper bewahrte seine Elf vor einer höheren Niederlage, als er einen Parrinello-Schuss abwehrte. Beim völlig verdienten Sieg konnte es sich der SVE sogar leisten, einige Leistungsträger für das Mittwoch-Pokalspiel zu schonen. Oliver Konya

SV Ebersbach: Schurr – Tomas (23. Kqiraj), Strohmaier, Ivezic, Klement, Grünenwald, Roos, Ujupaj, Abramowitz (46. Nicastro), Schmidt (56. Parrinello), Celiktas (46. Froschauer).

SR: Patrick Stephany.

Tore: 1:0 Abramowitz (1.), 2:0 Kqiraj (50.), 3:0 Froschauer (82.).

Rote Karte: Klement (SVE/37.).

Zuschauer: 180.