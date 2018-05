Fußball-Bezirksliga Partygrund für Kinderlose

Geislingen/Kuchen / Von Thomas Friedrich

Die Geislinger hatten sich alles so schön ausgemalt. Am Vatertag vor eigenem Publikum wollten sie die Meisterschaft klarmachen. Dumm nur, dass sie zuvor in Nellingen verloren haben. Jetzt reicht zur Party morgen nicht mehr nur ein Heimsieg, um den Aufstieg einzutüten, muss der Tabellenvierte VfL Kirchheim im Verfolgerduell beim Zweiten TSV Oberensingen punkten.

Bleibt die Hilfe aus, kann der SC frühestens am Sonntag Meister werden. Morgen soll wenigstens ein kleiner Umtrunk übrig bleiben. Wenn schon nicht die Meisterschaft, wollen die Geislinger zumindest drei Punkte auf dem Weg dorthin begießen. „Wenn’s ganz dumm läuft, bin ich immer noch Vater und feiere dann eben trotzdem“, sagt Trainer Jasko Suvalic. Er hat’s gut, zwei Söhne verschaffen ihm für morgen eine Wild Card. Die meisten seiner Spieler sind noch keine Väter, für sie lässt der Trainer nur einen Anlass gelten: „Wenn sie was zu feiern haben wollen, müssen sie vorher gewinnen“.

Die nicht einkalkulierte Pleite in Nellingen nimmt Suvalic den Seinen nicht übel. Er attestiert ihnen eine ordentliche Vorstellung, sie haben „schon schlechter gespielt und gewonnen“, der Coach vermisste diesmal nur die nötige Konsequenz im Abschluss. Die soll morgen besser werden, die Vergangenheit nährt des Trainers Zuversicht. Bislang, erinnert Suvalic, sind seine Schützlinge in dieser Saison nach einem der seltenen Punktverluste „immer stark zurückgekommen“.

Verzichten muss er bei diesem Unterfangen auf Yasin Ceküc, der in Berkheim mit einer Schulterverletzung vom Feld musste. Die entpuppte sich mittlerweile als so schwerwiegend, dass Ceküc das Saisonaus droht. Der in Berkheim ebenfalls ausgewechselte Lennart Ruther dürfte dagegen wieder einsatzfähig sein. Klappt’s morgen mit der Meisterfeier, bliebe Ceküc immerhin noch eine gesunde Schulter zum Anstoßen.

Morgen keine Jugendhilfe

Die SC-Niederlage in Nellingen schmerzt den FTSV Kuchen mehr als die Geislinger. Die Kunde vom Überraschungscoup des Konkurrenten im Abstiegskampf, trübte die Freude über den 4:3-Derbysieg in Donzdorf. „Uns hilft eben keiner“, klagt Trainer Martin Braunmiller. Die Seinen müssen „schon selbst die Punkte holen“ und damit am besten morgen gegen den FV Neuhausen beginnen. Die Gäste stehen im Mittelfeld und sind weitgehend sorgenfrei. Die zwei oder drei Zähler, die sie für den sicheren Ligaverbleib noch benötigen, „sollen sie woanders holen“, sagt Braunmiller.

Der Fluch der guten Tat: Da die A-Junioren des FTSV Kuchen morgen in Wendlingen das Bezirkspokalfinale bestreiten, fallen sie als Hilfe aus. In Donzdorf stand Niklas Clement in der Start­elf, Marius Schmiedel und Tom Vetter wurden eingewechselt, Jonas Ebner und Jannis Rigl saßen auf der Bank.

Immerhin kehren Sascha Blum, Daniel Scheifele und Patrick Wühle zurück, Spieler aus der zweiten Mannschaft füllen den Kader auf. Braunmiller verlangt von seinem Team nur eine ähnliche Vorstellung wie in Donzdorf. Da stimmten „Leistung, Einstellung und Ergebnis“. Viel mehr braucht’s auch morgen nicht.