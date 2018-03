Fußball-Landesliga Oster-Doppelpack für Bad Boll und Ebersbach

Kreis Göppingen / Markus Munz

In der Fußball-Landesliga ist keine österliche Besinnlichkeit angesagt. Stattdessen rollt an Karsamstag und Ostermontag der Ball. An beiden Tagen stehen insgesamt elf Nachholpartien auf dem Spielplan.

Während Tabellenführer FC Heiningen die Beine hochlegen kann, sind der TSV Bad Boll und der SV Ebersbach jeweils gleich zwei Mal im Einsatz. Insbesondere für die Geiger-Elf sind es wichtige Spiele im Kampf um den Klassenerhalt. Heute beim FC Bargau werden „Big Points“ vergeben, bestätigt Abteilungsleiter Adolf Schöllkopf, der nach aktueller Lage von drei Absteigern aus der Landesliga ausgeht. Damit würde Bargau momentan den Relegationsplatz einnehmen. „Mit einem Sieg könnten wir den Abstand auf acht Punkte ausbauen“, weiß Schöllkopf.

Am Montag kommt der TSV Weilimdorf in den Erlengarten. Vier Punkte aus beiden Spielen würde der Abteilungsleiter „sofort unterschreiben“, baut aber keinen zusätzlichen Druck auf die Mannschaft auf. „Wenn es am Ende nur zwei Punkte werden, dann ist es halt so. Wir befinden uns in einer schwierigen Situation nach einer blöden Vorbereitung mit dauernden Spielausfällen und nicht optimalen Trainingsbedingungen, weil unser Trainingsplatz in einen Kunstrasen umgebaut wird“, erklärt Schöllkopf. Bis zur Fertigstellung im Sommer bittet Benjamin Geiger die Spieler deshalb in Schlierbach und Dürnau zum Training. „Zudem haben wir wieder viele verletzte und angeschlagene Spieler, aber durch diese Phase müssen wir einfach durch und so viele Punkte wie möglich sammeln.“ Umso wichtiger war zuletzt der 3:0-Sieg beim Vorletzten Nürtingen, der für etwas Erleichterung sorgte und als Mutmacher für die kommenden Aufgaben dient. Schöllkopf erwartet allerdings in Bargau deutlich größere Gegenwehr als in Nürtingen.

Der SV Ebersbach muss beide Male auswärts ran, zunächst heute bei der punktgleichen TSG Hofherrnweiler und übermorgen beim Boller Konkurrenten TSV Blaustein. Trainer Dinko Radojevic muss vor diesem Doppelpack zwei Hiobsbotschaften verkraften. Für die beim mit 2:3 verlorenen Derby in Heiningen verletzt ausgeschiedenen Chris Baumgartner (Mittelfußbruch) und Moritz Gutmann (Sprunggelenk) ist die Saison vorzeitig beendet. Nach dem beruflich bedingten Abgang von Rene Krämer in der Winterpause brechen dem Team damit auf einen Schlag zwei weitere Leistungsträger weg. Zudem zog sich Niklas Kalafatis in der Schlussphase einen Außenband­riss zu und muss wochenlang pausieren. Bei Torhüter Timo Schurr macht die Schulterverletzung aus dem Heiningen-Spiel noch Probleme. „Das habe ich selten erlebt, dass vier Spieler schwer verletzt in einem Spiel ausfallen“, klagt Radojevic, „wir hatten uns viel vorgenommen und sind eigentlich gut in die Rückrunde gekommen, müssen jetzt aber diese Rückschläge verkraften.“ Zehn Tage vor dem WFV-Pokal-Viertelfinale haben damit auch die Hoffnungen auf eine Überraschung gegen Oberligist SGV Freiberg einen Dämpfer erhalten. Immerhin kehren Tomislav Ivezic (nach Achillessehnenproblemen) und Caglar Celiktas (nach Sperre) wieder zurück. „Es hilft ja nichts“, sagt Radojevic, „jetzt müssen eben andere Spieler ran und wir werden versuchen, das Beste daraus zu machen.“ Markus Munz